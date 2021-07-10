CHP'den Erdoğan'a "Doğu Masası" yanıtı: Saray'dan Türkiye'nin gerçeklerini göremiyor, gerçeklerle yüzleş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Doğu Masası’nın çalışmaları kapsamında Hakkari’den, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Doğu Masası” eleştirisine yanıt verdi. Salıcı, "Buraya geliyoruz, sizin açlığınızı, yoksulluğunuzu, esnafın, hayvancılıkla uğraşanların sıkıntısını, sınır ticaretinde yaşanan sıkıntıları biz görüyoruz. Erdoğan olduğu yerden yani Saray’dan Türkiye’nin gerçeklerini göremiyor. Sayın Erdoğan, gel Doğu Masası seni bir gezdirsin bölgede. Sen de Türkiye’nin gerçekleri ile yüzleş." diye konuştu.

CHP Parti Örgütü Örgüt Yönetimleri ve Yurtdışı Örgütlenme’den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Doğu Masası’nın bir süredir yürüttüğü çalışmalar sonucu partiye katılanlara rozet takmak için geldiği Hakkari’de, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "CHP ülkenin ve bölgenin gerçeklerinden habersiz. Doğu Masası neymiş, bir işlerin peşindelermiş" sözlerine yanıt verdi.

"Saray'da başka bir hayat var, Türkiye onların gördüğü gibi bir ülke değil"

Oğuz Kaan Salıcı şunları söyledi; "Türkiye önemli bir dönemeç noktasında. Bir tarafta Saray’da yaşayan hanedan var. Onlarla beraber olanlar, onlardan iş alanlar, aldığı işe bire beş katarak ihaleyi sonuçlandıranlar. Bir tarafta onlar var. Onların bir eli yağda bir eli balda. Ama öbür tarafta bizler varız. Bu ülkenin 83 milyon vatandaşıyız. İşsizlik var mı, yoksulluk var mı, hak etmediği halde hapise atılanlar, neden atıldığı belli olmayan insanlar var mı, var. Saray’dan bakınca bunlar görünmüyor. Saray’da başka bir hayat var. Türkiye onların gördüğü gibi bir ülke değil. Türkiye ağır sorunlar altında yaşayan, gençlerin artık gelecekten ümidini kesme noktasına geldiği bir ülke.

"İktidarı MHP yönlendiriyor"

Şu anda Türkiye’yi Cumhur İttifakı yönetiyor. Bir parçası Adalet ve Kalkınma Partisi öbür parçası Milliyetçi Hareket Partisi. Aslında Cumhur İttifakı’nı, yani iktidarı, yani Adalet ve Kalkınma Partisi’ni bildiğiniz MHP yönlendiriyor.



Adalet ve Kalkınma Partisi kendi iddialarını bir yana bırakmış küçük ortağını üzmeden, kırmadan Türkiye’yi seçimlere kadar götürme derdinde. Aslında şu anda Türkiye’de MHP’nin sözü bir adım önde. İçin içinde bir de çeteler var, mafya var, her gün ortaya yayılan iddialar var. Bu iddialar için bir şey yapmaktan çekinen, Türkiye’de adaleti, huzuru ve geleceği doğru noktada tesis etmekten uzaklaşmış iktidar var.

"Bu ülkede Kürt sorunu var mı, evet var"

Bu ülkede Kürt sorunu var mı? Evet var. Lafı döndürüp dolaştırmadan söyleyebiliriz; bu ülkede terör de var, terör sorunu var ve bu ülkede Kürt sorunu var. Yapılacak olan şey şu: Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında, Türkiye’nin birliği ve bütünlüğü içinde, üniter yapısı içinde, demokratik mekanizmaları kullanarak, demokrasiyi ilke edinerek Türkiye’de bizim Kürt sorunun çözmek gerekiyor.

"Sayın Erdoğan gel, Doğu Masası seni bir gezdirsin"

Bugün Erdoğan Diyarbakır’da bize laf atmış. Biz buraya Doğu Masası kapsamında geldik. Erdoğan dedi ki, “Cumhuriyet Halk Partisi ülkenin ve bölgenin gerçeklerinden habersiz. Doğu Masası neymiş, bir işlerin peşindelermiş”… Buraya geliyoruz, sizin açlığınızı, yoksulluğunuzu, esnafın, hayvancılıkla uğraşanların sıkıntısını, sınır ticaretinde yaşanan sıkıntıları biz görüyoruz. Elektrik sıkıntısını biz görüyoruz. Ortak sorunlar ya da bu bölgeye has sorunlar var. Biz bu sorunları görüyoruz.



Biz bu sorunları görmüyorsak, Türkiye’nin sınır noktasındayız. Sivas’ın ötesine geçemez Cumhuriyet Halk Partisi diyenler, biz sınır noktasındayız. Daha arkası yok. Daha arkasına geçmek için pasaport lazım. Sayın Erdoğan, gel Doğu Masası seni bir gezdirsin bölgede. Sen de Türkiye’nin gerçekleri ile yüzleş.

"Bu iktidarın hikayesi bitti"

Ben size teşekkür ediyorum. CHP’ye katılım gösteriyorsunuz. Türkiye’nin sorunlarının farkındasınız. Bundan sonra bu iktidarın bu sorunları çözme kapasitesinin olmadığını da görüyorsunuz. Bu iktidarın hikayesi bitti. Şimdi Türkiye’nin geleceği yani yeni iktidarını kuracak. İlk seçimlerde bu tescil edilecektir. O nedenle geldiğiniz bu mücadeleye destek verdiğiniz için teşekkür ediyorum."