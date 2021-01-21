CHP’den Enis Berberoğlu çağrısı: Ey ilk derece, ey İstinaf, ey Yargıtay; artık yargıyı daha fazla çürütmeyin, üzerindeki vesayet gölgesini kaldırın

Grup Başkanvekili Engin Altay, Anayasa Mahkemesi’nin Enis Berberoğlu için ikinci kez hak ihlali kararı vermesinin ardından kameraların karşısına geçti. “7 aydır seçilmiş bir milletvekilinin hakları yürütmeden yüz bulan yargı eliyle gasp ediliyor” diyen Altay, “Ey ilk derece, ey İstinaf, ey Yargıtay; artık yargıyı daha fazla çürütmeyin, yargının üzerindeki vesayet gölgesini kaldırın kardeşim” diye seslendi.

Engin Altay, Enis Berberoğlu kararına ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Anayasa Mahkemesi ikinci defa Berberoğlu ile ilgili hak ihlali kararını verdi. Daha önce verdiği karar gibi seçilme ve siyasi hakkı ihlal edildi dedi. Biliyorsunuz daha önce istinafın verdiği Yargıtay’a onanan iki yıl boyunca okunmayan sonra TBMM’de kararın okunmasıyla Berberoğlu’nun milletvekilliği düşmüş sayılmış idi. Ama 17 Eylül’de AYM gerekçeli kararını açıkladı. 4 Haziran’da okunan bu karar artık yok hükmündedir. Enis Berberoğlu an itibariyle benim gibi milletvekilidir. 13 Ekim’de alt ilk derece mahkeme AYM’ye hadi oradan sen kimsin dedi. 7 aydır seçilmiş bir milletvekilinin hakları yürütmeden yüz bulan yargı eliyle gasp ediliyor. Enis Berberoğlu yeniden yargılanma sürecinin başlanmasını beklemeden görevine başlamalıdır.

Ey ilk derece, ey İstinaf, ey Yargıtay; artık yargıyı daha fazla çürütmeyin, yargının üzerindeki vesayet gölgesini kaldırın kardeşim."

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Engin Altay'dan Erdoğan'a yanıt: Burası muz cumhuriyeti değil

Öte yandan Altay, “Artık rektöründen başçavuşuna uzman çavuşuna kadar herkes AK Parti militanı” sözlerine işaret ederek kendisini sert bir dille eleştiren Erdoğan'a da yanıt verdi. Bir eliyle bozkurt bir eliyle Rabia işareti yapan bir askerin fotoğrafını gösteren Altay, "Bu doğru değil diyoruz. Asker siyasi partinin militanı olmamalıdır diyoruz. Burası muz cumhuriyeti değil" diye konuştu. Altay şunları kaydetti:

"Diyor ki beyefendi doğru bir şey söylüyorum millet her daim yanımızda durdu bize vefasını gösterdi. Evet hiçbir partiye lidere gösterilmeyecek kadar vefasını gösterdi arkasında durdu. Sen ne yaptın? O millete sırtını öndün. Artık saraydasın milletten kopuksun. Üç gündür sesleniyorum Çankaya’ya Sincan’a git milletin haline bak. Millet ekmek diyor sen başörtüsü diyor: Millet soğuk diyor sen bölücülük diyorsun, millet iş diyor sen darbe diyorsun, millet aşı diyor sen taciz taciz deyip duruyorsun. O işlere kent teşkilatın dan sen bir bak bakalım. Biz görevimizi yaptık. Şimdi bugün de bunlar muvazenesini kaybetti dedi, biraz da bana çakmış. Ben parti devletine bir vurgu için dedim ki rektöründen astsubayına herkesin parti militanı olması isteniyor dedim. Astsubaylarımız alındı daha sonra onlardan özür diledim ve dedim ki lafı düzeltiyorum. Rektöründen valisine kaymakamına, generalinden uzman çavuşuna Recep Tayyip Erdoğan herkesin parti militanı olmasını istiyor arzu ediyor. Recep Tayyip Erdoğan TSK’daki bütün komuta kademesinin devlete sadakatini değil kendisine sadakatini istiyor. Buna vurgu yaptım. Askere militan demişiz. Asker milletin militanıdır. Erdoğan’ın gönlündeki askerin fotoğrafı bu. Bir eliyle bozkurt işareti yapıyor bir eliyle Rabia işareti yapıyor askerimiz. Bu doğru değil diyoruz. Asker siyasi partinin militanı olmamalıdır diyoruz. Burası muz cumhuriyeti değil."