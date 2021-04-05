CHP’den enflasyon değerlendirmesi: Zulüm zam olup milletimizin başına yağmış, TÜİK’in makyajlı rakamlarına göre bile durum felaket

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, açıklanan enflasyon rakamına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. “Erdoğan şahsım hükûmeti zulmüyle milletimizi artık nefessiz bırakıyor. Milletimizin nefesini zamlarla, yoklukla, baskıyla kesiyor. Bu sabah mart ayı enflasyon rakamları açıklandı. Zulüm zam olup milletimizin başına yağmış. TÜİK’in makyajlı rakamlarına göre bile durum felaket” diyen Öztrak, “Erdoğan şahsım hükümetinin yarattığı tablo bu. Son bir yılda benzinli otomobil yüzde 110, televizyon yüzde 89, bulaşık makinası yüzde 68 zam görmüş. Türk Lirası’ndaki değer kaybı bu ürünlerin fiyatını uçurmuş. Mutfaklardaki yangın da korkunç. Son bir yılda yumurta yüzde 64, Ayçiçek yağı yüzde 60, mısır özü yağı yüzde 55 zam görmüş. Bunlar TÜİK’in makyajlı rakamları. Pazarda ve marketteki yangın çok daha büyük” diye konuştu.

Öztrak, "12 aylık üretici enflasyonu yüzde 31, 2 ile tüm mart aylarının rekorunu kırmış. Son bir ayda Türk Lirasındaki değer kaybının daha da hızlandığını düşünürsek önümüzdeki aylarda milletimizin sırtına yüklenecek zamlar çok daha ağır olacak” ifadelerini kullandı.

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"Memura verdikleri yüzde 3 zam erimiş gitmiş. Enflasyonu düşük göstererek emekliye hak ettiği aylığı memura ve işçiye hak ettiği ücreti vermemek zulümdür" diyen Öztrak, açıklamalarının devamında Borsa İstanbul yönetim kurulu üyelerinin maaş zammını hatırlattı. Peygamberimiz işçinin hakkını alın teri kurumadan verin diyor" diyen Öztrak, "Şahsım hükümeti makyajlı enflasyon rakamalarıyla milyonlarca emekçinin hakkını gasp ediyor" dedi.

"Erdoğan şahsım hükûmeti yeni bir darbe mağduruyum oyunun perdesini açtı"

Öte yandan Öztrak, 103 emekli amiralin yayımladığı bildiriye karşı iktidar kanadının 'darbe' söylemlerini eleştirdi. "Erdoğan şahsım hükûmeti yeni bir darbe mağduruyum oyunun perdesini açtı. Biz bu kabak tadı veren tiyatroyu çok izledik" diyen Öztrak şöyle konuştu:

"Milletimiz de Erdoğan’ın şahsım hükümetinin sahte gündemlerle milletin gündemini çalmasından artık bıktı. Gına geldi. Erdoğan şahsım hükümeti Ayasofya Baş imamı şeriat istediğinde, faize ve İstanbul Sözleşmesi’ne karşı çıktığında buna ses çıkarmıyor. Ama içlerinde aylardır ağızlarından düşürmedikleri mavi vatanın müellefi olan, yine 15 Temmuz’da FETÖ örgütüyle göğüs göğüse çarpışmış olduğu emekli amirallerin bulunduğu bir grubun yaptığı açıklama darbe yapmak için bir araya gelmek olarak yorumlanıyor. Anlaşılan bu ülkede ifade özgürlüğü sadece sarayın yandaşları ve sarayın değirmenine su taşıyanlar için var. Açıklamanın üzerinde çılgınca tepiniyor. Şablon bir retorik kalemşörleri aracılığıyla basın yayın organlarında konuşuluyor. Kamu kurumlarının internet sitelerine konuyor. Tüm bu organize işler işsizlikten, yoksulluktan, salgından bunalmış milletin gerçek gündemini karartmak için yapılıyor."

"Türkiye’de darbe olmasın istiyorsanız emekli amirallerden değil sarıklı amirallerden korkup çekineceksiniz"

“Emekli amirallerin yaptıkları paylaşımın yöntem ve şekli elbette eleştirilir ama bu metinden darbe çıkarmak doğrusu farklı bir hüner ister” diyen Öztrak, iktidarı, “Türkiye’de darbe olmasın istiyorsanız emekli amirallerden değil sarıklı amirallerden korkup çekineceksiniz” diye eleştirdi.