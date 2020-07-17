CHP'den emekli bayram ikramiyelerinin 1500 liraya çıkarılması için kanun teklifi

CHP grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un imzasını taşıyan 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin gerekçesinde, emeklilere 2018 yılında ödenmeye başlanan bayram ikramiyesinin satın alma gücü değerinin düştüğü, hızla yükselen fiyatlar karşısında etkinliğini yitirdiği savunuldu.

Covid-19 pandemisi nedeniyle emeklilerin zorunlu harcamalarının arttığı ifade edilen gerekçede, mevcut emekli aylıkları ile emekli ikramiyesinin ihtiyaçları karşılayamaz duruma geldiği belirtildi.

Teklifle, emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinin 1000 liradan 1500 liraya çıkarılması ve bankalar, sigorta şirketleri, ticaret ve sanayi odaları ile borsalardan emekli olmuş ve halen 506 Sayılı Kanun kapsamında aylıklarını alanların da emeklilere sağlanan bayram ikramiyesi hakkından yararlanmaları öngörülüyor.