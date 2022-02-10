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CHP'den elektrik zamlarına karşı gaz lambalı gönderme: "Zamları geri çek; zulme son ver"

10 Şubat 2022 22:40

CHP’nin sosyal medya hesabında, artan elektrik faturalarına dikkat çekmek için “Zamları geri çek” ve “Zulme son ver” yazılı gaz lambalı afiş paylaşıldı.

CHP, elektrik zamlarına dikkat çekmek için gaz lambası fotoğrafı ile hazırladığı “Zamları geri çek” ve “Zulme son ver” yazılı afişleri partinin sosyal medya hesabından paylaştı.

Mesajda, “Millet elektrik faturasını ödeyebilmek için kredi çekiyor. Bu dünyanın neresinde görülmüş? Bu zulme nasıl izleyici kalabiliyorsunuz? #ZamlarıGeriÇek” notu yer aldı.

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