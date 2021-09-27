CHP'den elektrik, su, doğalgaz ve internetteki KDV oranın yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi

CHP milletvekilleri, konutlarda kullanılan elektrik, su, doğalgaz ve internet hizmetlerinde KDV oranının yüzde 1'e düşmesi için kanun teklifi verdi. Teklifin ilk imzacısı olan CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, "Kanun teklifi ile aile bütçelerinin sınırlı da olsa rahatlatılması amaçlanmaktadır" dedi.

Levent Gök, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’de 2018'den bu yana bir ekonomik kriz yaşandığını belirtti.

Gök, TBMM’ye verdikleri kanun teklifinin amacını, "Konutlarda tüketilen elektrik, su ve doğalgaz ile kablolu internet hizmetlerinden yüzde 18 KDV alınmakta olup bu hizmetlere ödenen tutarlar, dar gelirli ailelerin bütçesinde önemli bir yer tutmaktadır. TMMOB Makina Mühendisleri Odası yetkililerince yapılan açıklamalara göre; zamlarla birlikte Ankara ve İstanbul’da 4 kişilik bir hanenin doğal gaz, elektrik, su ve internet faturasına ödediği toplam miktar, asgari ücretin 1/4’üne, asgari ücretin altında maaş alan çalışan ve emekliler bakımından ise 1/3’üne denk gelmektedir. Konutlarda tüketilen elektrik, su ve doğal gaz ile kullanılan internet hizmetlerinden alınan KDV oranının yüzde 18’den yüzde 1’e düşürülmesi ve böylece aile bütçelerinin sınırlı da olsa rahatlatılması" olarak açıkladı.