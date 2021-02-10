CHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı uzay programına ilişkin ilk yorum

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Milli Uzay Ajansı hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılında, 2023'te Ay ile ilk temasın sağlanmasının hedeflendiğini açıklayan Erdoğan, 10'uncu ve son hedef olarak da bir Türk vatandaşının uzaya gönderileceğini duyurmuştu.

Öztrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Damat Cumhurbaşkanımız Ay'a 4 şeritli yol yapacağım dese inanacak seçmenimiz var demişti. Damat gitti ama fikirleri hala iktidarda. Erdoğan 2023’te ayla ilk temas müjdesini bu gece verdi. Ay yolunu açtı. Uçtu uçtu artık aya uçtu."

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