CHP'den cinsel şiddet suçları raporu: Her 100 kişiden 1’i şüpheli

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi’nin “4 Mart Dünya Cinsel İstismar ile Savaşma Günü” dolayısıyla hazırladığı rapor, Türkiye’nin cinsel suçlarla mücadelede karnesini gözler önüne serdi. Rapora göre, son 13 yıl içerisinde Türk Ceza Yasası’nın cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar kapsamında sanık kişi sayısı 446 bin 439 olurken, savcılıklar tarafından şüpheli olarak işlem yapılan kişi sayısı ise 879 bin 451 olarak hesaplandı. Başka bir deyişle Türkiye’de her 100 kişiden biri cinsel şiddet suçu işlediği gerekçesiyle şüpheli konumuna geldi.