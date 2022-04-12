CHP'den Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a devri hakkında 'fiilen gensoru'

CHP'li Özgür Özel, 16 Nisan 2017'de Anayasa değişikliği ile milletvekillerinin elinden alınan gensoru yetkisinin yarınki görüşmelerde "fiili" olarak Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a devrinin görüşülmesi için kullanılacağını açıkladı.

Mart ayında Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda katledilmesi ve cesedinin yok edilmesine ilişkin 26 sanıklı davada savcı yargılamanın durmasını ve dosyanın Suudi Arabistan'a devredilmesini talep etti.

Geçtiğimiz günlerde görülen duruşmada ise savcının talebini kabul edilmiş ve dava Suudi Arabistan'a devredildi.

Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a devriyle ilgili tartışmalar sürerken CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel TBMM'de bir açıklama yaptı. Özel, TBMM Genel Kurulu’nda yarın görüşülecek bir uluslararası anlaşmayı, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ve cinayet dosyasının kapatılarak Suudi Arabistan’a devredilmesi sürecindeki sorumluluklara dikkat çekeceklerini ve bunu bir fiili gensoru görüşmesine dönüştüreceklerini duyurdu.

CHP Grup Başkanvekili Özel, 16 Nisan 2017 yılında yapılan referandum ile TBMM'de milletvekillerinin elinden alınan gensoru yetkisini fiili olarak yarın kullanacaklarını da ifade etti.

"Hükümetin sorumluluklarını, diplomatik sorunları, yargısal sorunları ve vicdani sorunları tartışacağız"

Özel, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, “Bugün Genel Başkanımız Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine dikkat çekti. Yarın, bir uluslararası anlaşmada, anayasal olarak elimizden alınmış gensoru yetkisini kullanacağız. Yarınki görüşmeleri bir fiili gensoruya dönüştürerek Cemal Kaşıkçı cinayeti ve cinayet dosyasının Suudi Arabistan’a gönderilmesi konusunda hükümetin sorumluluklarını, diplomatik sorunları, yargısal sorunları ve vicdani sorunları tartışacağız. Buradan tüm siyasi partilere çağrıda bulunuyoruz, Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili elimizden alınmış anayasal gensoru yetkisini bir uluslararası anlaşmada fiili gensoruya dönüştürerek ülke gündemine getirmeyi ve tartışmayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.