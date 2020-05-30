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Politika

CHP'den bedelli askerlik için 'uzaktan eğitim' önerisi

30 Mayıs 2020 09:55

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, bedelli askerlik için 'uzaktan eğitim' önerisinde bulundu.

Çelebi, sosyal medya hesabından yaptığı çağrıda "Ocak 2021'e kadar bedelli askerlikte uzaktan eğitime dönülmelidir. Kışlalarda, hastanelerde, yollarda yoğunluğu arttırmanın anlamı ve gereği yoktur. Ekonomik açıdan da ülkeye getirisi olur" ifadelerini kullandı.

Çelebi mesajında, "Daha evvel bedelli askerlikte 1 aylık eğitim yerine afetlerde görev almak üzere sivil savunma eğitimi verilmelidir demiştim. Pandemi dönemi için bulundukları illerde eğitim alacak şekilde bu öneriyi tekrarlıyorum. Salgın bitene kadar uzaktan eğitim de değerlendirilmelidir" diye yazdı.

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