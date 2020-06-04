CHP'den Banu Özdemir hakkındaki iddianameye tepki tepki: Yavuz hırsız ev sahibini bastırır!

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP eski İzmir İl Yöneticisi Banu Özdemir hakkında İzmir'de cami minarelerinden müzik çalınması ile ilgili paylaşım yaptığı için 1 yıldan 3 yıla kadar ceza istenmesine "Minareyi çalan kişi suçlu değil ama ‘Yahu minareyi çalıyorlar şu rezilliği görüyor musunuz?’ diyen kişi suçlu" diyerek tepki gösterdi.

"Yavuz hırsız ev sahibini bastırır"

Özkoç, konuya ilişkin şunları söyledi: "18 Temmuz 2009 Cumartesi günü Resmî Gazete yayımlanan karar alenen devlet sistemine gireceklere kolaylık sağlıyor. Camilerden yapılan frekansların ayarları Resmî Gazete’de yayımlanmış. O frekanslar doğrultusunda birileri çıkmış camiden müzik yayını yapıyor. Bunun suçlusu nasıl CHP oluyor? Yavuz hırsız ev sahibini bastırır derler. Hiç utanma yok mu? Bu ülkenin İçişleri Bakanı camide kendi yayınladığınız frekansla oraya girip milletimizin manevi ve dini duyguları ile oynayan kişiyi bulamıyor ama Banu Özdemir 'Şu rezilliği görün, İçişleri Bakanlığı’nın, Diyanet’in düştüğü şu rezilliği görün' diye yaptığı retweetten dolayı siz onu 3 yıllık diye bir ceza ile cezalandırmak içi harekete geçiyorsun. Bu ülkenin yasaları böyle mi işleyecek? Minareyi çalan kişi suçlu değil ama ‘Yahu minareyi çalıyorlar şu rezilliği görüyor musunuz?’ diyen kişi suçlu."

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