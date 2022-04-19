CHP’den Bakan Soylu'ya “ses yok, görüntü var" tepkisi

CHP Genel Başkan Yardımcıları, Grup Başkanvekilleri ve milletvekilleri; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik “Ses ver Kılıçdaroğlu” başlığı ile yaptığı paylaşımlara “Ses ver Kılıçdaroğlu”videolu paylaşımlarla yanıt verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcıları, Grup Başkanvekilleri ve milletvekilleri; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Ses ver Kılıçdaroğlu” başlığı ile yaptığı paylaşıma; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fetullah Gülen ile, Soylu’nun ise FETÖ üyesi olduğu ve uyuşturucu ile ilgili suçlara karıştığı iddia edilen isimlerle çekilmiş fotoğraflarının sıralandığı, fonunda “Eski Dostlar” şarkısının çaldığı video ile yanıt verdi. Paylaşımlarda “Ses yok görüntü var” notu ve etiketi kullanıldı.

Soylu, sosyal medya hesabında “Açıkça soruyoruz, Hrant Dink cinayetinden FETÖ’yü kurtarma görevini Kılıçdaroğlu’na kim vermiştir?” ifadelerini paylaşmıştı.

CHP yöneticileri ve milletvekilleri ise Soylu’ya aynı videoyu paylaşarak karşılık verdi. “Eski Dostlar” şarkısının fonda çaldığı videoda; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve AKP’nin önde gelenlerinin Fetullah Gülen’le, Soylu’nun ise başta FETÖ ve uyuşturucu olmak üzere çeşitli suçları işlediği iddia edilen isimlerle çekilmiş fotoğraflarının sıralandığı görüldü.

CHP’liler bu videoyu “Ses yok, görüntü var” notu ve etiketi ile birlikte paylaştı.