CHP’den Bakan Karaismailoğlu’na “kar krizi” sorusu: Otoyol ve havalimanı işletmecilerine herhangi bir cezai müeyyide uygulanacak mıdır?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, İstanbul’daki yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşların İstanbul Havalimanı ve Kuzey Marmara Otoyolu’nda yaşadıkları mağduriyeti Meclis gündemine taşıdı. Öztunç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na, “İstanbul Havalimanı’nın ve Kuzey Marmara Otoyolu’nun, Ulaştırma Bakanlığı ile Cengiz, Mapa, Limak, Kolin, Kalyon Ortak Girişim Grubu arasındaki sözleşmeleri neden kamuoyuna açıklanmamaktadır? Karların temizlenmemesinin sorumluluğu kime aittir” diye sordu.

Ali Öztunç, İstanbul’daki yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşların İstanbul Havalimanı ve Kuzey Marmara Otoyolu’nda yaşadıkları mağduriyete ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi.

Öztunç, önergesinde şunları kaydetti:

“İstanbul Atatürk Havalimanı, dünyanın en donanımlı havalimanlarından birisiydi. Yüzde 100 kapasite ile çalışıyordu, altyapısı kuvvetliydi, lojistik avantajları vardı. Hemen altından raylı sistem geçiyordu. Marmara’ya yakın olduğu için Karadeniz kıyısındaki bir havalimanından çok daha elverişli meteorolojik koşullara sahipti. İstanbul’a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun Atatürk Havalimanı’na inmeleri, bu havalimanının ne kadar iyi bir konumda olduğunu bir kez daha göstermiştir. Ancak yeni yapılan İstanbul Havalimanı’nda karayolu dışında başka bir çıkış alternatifi olmaması, raylı sistem ve metro bağlantısı olmadığından insanlar mahsur kalmıştır. Havalimanında oluşan kar günlerce temizlenememiş, uçak seferleri günlerce aksamıştır. Kuzey Marmara Otoyolu’nda da araçlar mahsur kalmış, trafik tamamen durmuştur.”

Öztunç, Bakan Karaismailoğlu’na şu soruları yöneltti: