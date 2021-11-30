CHP’den Bahçeli’ye yanıt: Mansur Yavaş’ın arkasında Ankara halkının ve Millet İttifakı’nın nefesi vardır

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı hedef alan açıklamalarına yanıt verdi. Torun, "Mansur Yavaş’ın arkasında Ankara halkının ve Millet İttifakı’nın nefesi vardır" değerlendirmesini yaptı.

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Torun yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

“Arkasında halkın nefesi var”

“Sayın Mansur Yavaş Ankara’nın seçilmiş belediye başkanıdır. Mansur Yavaş’ın arkasında Ankara halkının ve Millet İttifakı’nın nefesi vardır. Anlaşılıyor ki ülkemizi her alanda uçuruma sürükleyenler, artık tehdit dilinden medet umacak hale gelmiştir. Bu durum açıkça acizliktir.

“Asıl kaos arayan tehdit dilinin sahipleridir”

Bu tehdit dilinden şimdiye kadar kimseye fayda gelmemiştir, bundan sonra da gelmeyecektir. Sayın Bahçeli ayrıca grup konuşmasında, ‘kaosa yatırım yapanlar, provokasyon nöbetine girenler akıllarını başlarına devşirsinler’ demiş. İşte asıl kaos arayan bu tehdit dilinin sahipleridir. Seçilmiş belediye başkanımızı tehdit etmeye kalkanlar, önce haddini bilmelidir.

“Hiçbir başkanımızı tehditlere yedirmeyiz”

Bahçeyi şunu açık ve net olarak bilmelidir: Cumhuriyet Halk Partisi olarak hiçbir belediye başkanımızı bu tehdit diline yedirmeyiz. Eşkıyalığa yeltenenlere de asla pabuç bırakmayız.”

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