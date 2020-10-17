CHP'den doğacak 'Halk Parti'nin başına geçeceği iddia edilen Aslı Baykal: Böyle bir şey yok, hiçbir şekilde söz konusu değil

CHP’de siyaset yapan önemli isimlerin partiden ayrılarak ‘Halk Parti’ isminde yeni bir parti kurup siyasi faaliyetlerine burada devam edecekleri iddiası siyasi kulislerde gündem oldu. Partinin, Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal’ın liderliğinde kurulacağı iddia edildi. Prof. Aslı Baykal söz konusu iddialara, "Böyle bir şey yok, hiçbir şekilde de söz konusu değil" diye yanıt verdi.

"Parti iyi yönetilmiyor"

Hürriyet'te yer alan habere göre, eski CHP milletvekili Mehmet Sevigen de, "Biz partinin iyi yönetilmediğini düşünüyoruz. Arkadaşlar sık sık bir araya geliyoruz ve sohbet ediyoruz. Ama partileşmek gibi bir girişimimiz yok" ifadelerini kullandı.

"Çözüm arıyoruz, öncelik çözümü partide bulmak"

Eski CHP milletvekili Yılmaz Ateş de, "Yönetim partiye güvenmediği için CHP’liler çok rahatsız. Parti içi demokrasi olmadığı için CHP nefes alamıyor. Çözüm arıyoruz, öncelik çözümü partide bulmak" dedi.

"Bir arkadaş kendini pazarlamak için yapıyor olmalı"

Eski CHP milletvekili Onur Öymen, "Bu iddianın aslı, esası yok. Ben böyle bir projenin içinde değilim" derken; eski CHP milletvekili Şahin Mengü de, "Bütün arkadaşlar böyle bir şeyin içinde değil. Bir arkadaş kendini pazarlamak için yapıyor olmalı" görüşünü paylaştı.

Eski CHP milletvekili Mustafa Özyürek ise, "Partimin üyesiyim ve ayrılma gibi bir düşüncem de yok. Böyle bir oluşumdan haberim de yok" ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN - Hürriyet yazarı Bayer: CHP'den 'Halk Parti' isminde yeni parti doğacak ve genel başkanı da Deniz Baykal'ın kızı olacakmış