CHP'den Aynes ihalesi tepkisi: Satışa çıkarılan fiyat, firmanın gerçek değerinin dörtte biri

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ile CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Denizli’nin Acıpayam’da yapılacak Aynes firması satış ihalesini eleştirdi. Karaca, “2015 yılında Aynes firmasına biçilen değerin çok altında ihaleye çıkarılmıştır, Aynes firmasına çökme diyebileceğimiz fiiliyat gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. 12 Ekim’de satışa çıkarılan fiyat, firmanın gerçek değerinin dörtte biri kadardır” diye konuştu.

CHP’nin Denizli Milletvekili olan Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ve Edirne Milletvekili Gaytancıoğlu, Aynes’in satışıyla ilgili ortak bir açıklama yaptı.

"Gerçek değerinin altında"

Gülizar Biçer Karaca konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Denizli Acıpayam İlçesinde; büyük bir süt ve süt ürünleri entegre fabrikası Aynes 12 Ekim’de TMSF tarafından ihaleyle satışa çıkarıldı. İddialar ciddi boyutta. 12 Ekim’de ihalenin yandaş firmaya verileceği, yandaş firmanın kim olduğunun belli olduğu iddia edilmektedir. 2015 yılında Aynes firmasına biçilen değerin çok altında ihaleye çıkarılmıştır, Aynes firmasına çökme diyebileceğimiz fiiliyat gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. 12 Ekim’de satışa çıkarılan fiyat, firmanın gerçek değerinin dörtte biri kadardır.”

"Yandaşa para kazandırma operasyonu"

Okan Gaytancıoğlu da açıklamasında şunları belirtti:

“Her zaman yaptığı çökme operasyonu, yandaşa para kazandırma operasyonunun yine başka bir versiyonuyla. Büyük yatırımlar yapmış, istihdamlar geliştirmiş, bazı köylere süt kazanları kurmuş, üreticileri süt üretimine teşvik etmiş, teknolojiye yatırım yapmış, büyümüş ama iktidara yanaşmamış, yanaşmamanın bedelini de TMSF’ye devrolarak görüyor, şu anda da satışa çıkarılıyor. Satış bedeli daha önce bu firmaya biçilen bedelin dörtte biri. Satın alacak firma iktidarda bir milletvekilliği yapmış, şu anda da iktidara yakın bir grup… Biz bundan sonra da takip etmeye devam edeceğiz.”