Atatürk'e 'hakaret' eden imam hakkında suç duyurusu

CHP Kadıköy İlçe Başkanlığı, camiye çevrilen Ayasofya'da, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı programda, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'e "zalim ve kafir" diyen imam Mustafa Demirkan, hakkında, suç duyurusunda bulundu.

Üsküdar Yıldırım Bayezid Camii eski imam-hatibi Mustafa Demirkan, Ayasofya Camii’nde gerçekleştirilen “Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi” kapsamında düzenlenen icazet töreninde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'e atfen "zalim ve kafir" ifadelerini kullanmıştı. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan da bulunuyordu.

CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, eski imam Mustafa Demirkan’nın “en ağır” biçimde cezalandırılması gerektiğini belirterek, “milletimizin bağımsızlığını, onurunu kurtaran, kurucu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ‘zalim ve kafir’ diyen bu şahıs hakkında suç duyurumuzu yaptık. Ayasofya’da Mustafa Kemal Atatürk’e ve milletimize hakaret eden imam hakkında derhal Atatürk’e hakaret ve halkın bir kesimine karşı kin ve düşmanlığa teşvik suçundan soruşturma açmaya çağırıyoruz” dedi.

Ne olmuştu?

28 Mayıs'ta, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ayasofya'da gerçekleşen "Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi" programında imam Mustafa Demirkan, Mustafa Kemal Atatürk'e atfen, "zalim ve kafir" demişti. Demirkan'ın sözleri tepki çekerken, hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Demirkan'a sert sözlerle yüklenirken, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e tahammülsüzlük lafı cimi yok Türkiye Cumhuriyeti'ne tahammülsüzlüktür" diyen Bahçeli, " Suyu bulandıran bunu da Müslüman kisvesi altında yapan kişilerin Türkiye'nin huzuruyla oynamaları provokasyondur. Bunlar iyi araştırılmalıdır, maksatları derinlemesine tahlil edilmelidir. Gizli FETÖ'cü oluğu olmadıkları mutlaka incelenmelidir" ifadelerini kullanmıştı.

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