CHP'den AKP'li Özhaseki'ye yanıt: Biz İstanbul seçimlerinde 3-5 oy için teröristten medet ummadık

AKP Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Kayseri'de katıldığı açılışta yaptığı konuşmada "terörle mücadele" konusuna değinip CHP'yi hedef alırken, "Bir gün olsun Mecliste PKK'ya 'lanet olsun' diyemediler. 'Biz teröre karşıyız, iki taraf da silah bırakmalıdır' diyorlar. Biz bunları biliyoruz. Ana muhalefet de bunların sözcülüğünü yapmaya devam ediyor. Ne olur bir gün PKK'yı kınasan. '3 tane oy alacağım' diye bu adamlara yaltakçılık yapmasan. Seçimlerde 4 tane oy alabilmek için olmadık kalıba giriyorsunuz. Lanet olsun oylarına. Onların oylarının Allah belasını versin" diye konuştu.

TIKLAYIN - AKP Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den CHP ve HDP'ye: Seçimlerde 4 oy alabilmek için olmadık kalıba giriyorsunuz, lanet olsun oylarınıza

"Biz İstanbul seçimlerinde 3-5 oy için teröristten medet ummadık"

CHP Milletvekili Çetin Arık, AKP'li Özhaseki'nin partisine yönelik açıklamalarına yanıt verdi. Özhaseki'nin unutma sorunu yaşadığını söyleyen Arık, "Oslo'da teröristlerle masaya oturan, çadır mahkemelerde teröristleri aklayan, Diyarbakır'da terörist başının mektubunu okutan AK Parti'nin teröriste 'gerilla' diyen Genel Başkan Yardımcısı, utanmasa Dolmabahçe'de HDP ile ortak bildiriye imza atanların CHP'liler olduğunu söyleyecek. CHP'nin çizgisi de duruşu da bellidir. Biz İstanbul seçimlerinde 3-5 oy için teröristten medet ummadık. Oy için eli kanlı teröristleri devletin televizyonuna çıkarmadık" dedi.

AKP'nin vizyonsuz politikalarının Türkiye'yi uçuruma sürüklediğini ifade eden Arık, AKP'nin günü geldiğinde PKK ile, günü geldiğinde FETÖ ile günü geldiğinde de IŞİD ile yol yürüdüğünü ifade etti. AKP'nin her seferinde kandırıldık diyerek Türkiye'nin başına açtığı belaları unutturmaya çalıştığını ifade eden Arık'ın açıklamaları şu şekilde:

"Aslında AKP Genel Başkan Yardımcısına daha birkaç gün önce yanıtını TBMM kürsüsünden vermiştim. Olsun biz bir kez daha unutturmak isteyenler ve unutanlar için buradan yanıt verelim. Kökleri Kuva-yi Milliye'ye dayanan CHP, kurtuluşun ve kuruluşun partisidir. AK Parti gibi çıkar birlikteliklerinin ortaya çıkardığı bir parti değildir. 19 yıldır ülkeyi yöneten ama yaşanan hiçbir olay sonrasında sorumluluk almayan AK Partililer, Gara'da şehit edilen vatan evlatlarıyla ilgili yanlışlarının faturasını da başkalarına kesmeye, gündem değiştirmeye çalışıyor.

"Olmadık iftiralarla CHP'yi hedef alıyorlar"

"Olmadık iftiralarla CHP'yi hedef alıyorlar. Oslo'da teröristlerle masaya oturan, çadır mahkemelerde teröristleri aklayan, Diyarbakır'da terörist başının mektubunu okutan AK Parti'nin teröriste 'gerilla' diyen Genel Başkan Yardımcısı, utanmasa Dolmabahçe'de HDP ile ortak bildiriye imza atanların CHP'liler olduğunu söyleyecek. CHP'nin çizgisi de duruşu da bellidir.

"Biz İstanbul seçimlerinde 3-5 oy için teröristten medet ummadık. Oy için eli kanlı teröristleri devletin televizyonuna çıkarmadık. Çok şükür ki, biz dün ne söylediysek bugün de aynısını söylüyoruz. Dün söylediklerimizin altında ezilip, kendi sözlerimize yayın yasağı getirtmiyoruz. Teröre yaltakçılık yapan CHP değil AK partidir. Oy için terörist başı Öcalan'dan mektup getirten, kırmızı bültenle aranan terörist başını devlet televizyonuna çıkartıp seçim kazanmayı hayal edenleri önce Allah'a sonra da vatandaşlarımızın vicdanına havale ediyorum"

CHP'li Koç: PKK'lı teröristleri devlet televizyonuna çıkaranların 'Allah belasını versin'

CHP Ankara Milletvekili Prof. Dr. Haluk Koç ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımla AKP'li Özhaseki'ye çok sert tepki gösterdi. Koç, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Birkaç oy alabilmek uğruna, Ankara'da Mansur Yavaş'a iftira atabilmek için sapıklardan medet umanların, İstanbul seçimleri için, aranan PKK'lı teröristleri devlet televizyonuna çıkaranların, bu ezik siyasetçinin deyimi ile; 'Allah belasını versin'"