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CHP'den AKP'li Özhaseki'ye yanıt: Biz İstanbul seçimlerinde 3-5 oy için teröristten medet ummadık

CHP'li Koç: PKK'lı teröristleri devlet televizyonuna çıkaranların 'Allah belasını versin'

20 Şubat 2021 18:26

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık ve CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç'tan AKP'li Mehmet Özhaseki'nin CHP'yi hedef alan açıklamalarına yanıt geldi. Arık, "CHP'nin çizgisi de duruşu da bellidir. Biz İstanbul seçimlerinde 3-5 oy için teröristten medet ummadık. Oy için eli kanlı teröristleri devletin televizyonuna çıkarmadık" derken, Koç, "İstanbul seçimleri için, aranan PKK'lı teröristleri devlet televizyonuna çıkaranların, bu ezik siyasetçinin deyimi ile; 'Allah belasını versin'" dedi.

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