CHP'den AKP genişletilmiş il başkanları toplantısına tepki: "Türkiye, parti devleti oldu" diyorduk, bunun açık göstergesi bu toplantı

AKP’nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan 11 Aralık 2020 ve 21 Ocak 2021 tarihli genişletilmiş il başkanları toplantılarında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşkilatlara hitap ederken görüntülenen karelerde teşkilat üyelerinin ve AKP Genel Merkezi’nin yanı sıra “bakan yardımcıları”nın yazıldığı kare dikkatleri çekti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı söz konusu toplantıya, “Biz, Türkiye parti devleti oldu diyorduk. Bunun açık göstergesi il başkanları toplantısı” diye tepki gösterdi.

“Kaymakamlar, valiler; il, ilçe başkanları gibi çalışıyor dediğimizde kızıyorlar" diyerek 'militan' tartışmasına da atıfta bulunan Salıcı, "Bu manzarayı siz yarattınız, biz de bu manzarayı yorumluyoruz" dedi.

Partisinin teşkilatlarına seslenerek bakan yardımcılarının da bulunduğu toplantılarda AKP teşkilat yapısından söz eden Erdoğan, konuşmasının büyük bölümünde CHP’yi yerli ve milli projeleri baltalamakla ve “CHP zihniyeti” ifadeleriyle eleştiriyor.

Cumhuriyet’ten İklim Öngel’in haberine göre, söz konusu AKP toplantısında bakan yardımcılarının da yer almasını eleştiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, “Biz, Türkiye parti devleti oldu diyorduk. Bunun açık göstergesi il başkanları toplantısı. Toplantıda bakanlık temcilsileri var” dedi. CHP’li Salıcı, yürütmenin unsuru olması gereken bakan yardımcılarının parti toplantısına katılmasına şu sözlerle tepki gösterdi:

“Kaymakamlar, valiler; il, ilçe başkanları gibi çalışıyor dediğimizde kızıyorlar. Bu manzarayı siz yarattınız, biz de bu manzarayı yorumluyoruz. Bu durum Türkiye’yi dünyada hem yönetim hem de gelişmişlik açısından üçüncü dünya ülkeleri standardına düşüren bir manzaradır. Valilere genel başkanımız aleyhine dava açtırtmak için çaba gösteriyorlar. Çünkü onları il başkanı gibi görüyorlar. Türkiye tarihinde ilk kez valiler, talimatla topluca dava açacaklar. Parti devletinin bir ayağı bu, bir ayağı da genişletilmiş il başkanları toplantılarıdır.”