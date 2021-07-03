CHP'den Akköprü Barajı'nın satılmasına karşı eylem: Bunlar haramzade; sattırmayacağız

CHP, Muğla Köyceğiz'de Dalaman Çayı üzerinde bulunan Akköprü Barajı'nın satılmasına karşı eylem yaptı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, "Bunlar haramzade. Net. Burayı satın almaya kalkmasın hiçbir iş adamı. Burayı satın alacak olan iş adamı, sen satın al, biz de senden söke söke geri almasını biliriz. Yok öyle yağma. Akköprü'yü sattırmayacağız" dedi.

Muğla Köyceğiz'de Dalaman Çayı üzerinde bulunan Akköprü Barajı ve Hidroelektrik Santrali ile kullanılan taşınmazların Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından satışa çıkarılmasına karşı CHP, eyleme geçti.

CHP heyeti, iki gün boyunca Muğla'da temaslarda bulundu, bugün de eylem başlattı. Yapılan eylemde, "Bizde satılık baraj yok", "Sata sata usanmadılar", "Yeter artık özelleştirme" yazılı döviz ve pankartlar açıldı.

Burada bir açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, şunları söyledi:

"Bir, AK Parti elini Muğla'dan çek. İki, Hazinenin 128 milyar dolarını buharlaştırdın, fakir fukaranın parasını yedin, bitirdin; yurttaşların bütün birikimlerini İngiltere'deki üç beş tefeciye peşkeş çektin. Bütün kuşlar bitti, sıra leyleğe geldi…

Türkiye'nin altıncı büyük barajı. 1995'te temeli atılmış. Para için satılığa çıkarıyor, peşkeş çekiyor. ‘Cumhuriyet dönemindeki bütün liderlerin, Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm liderlerin başbakanların yaptığı tüm tesisleri, barajları sattın, elde bir şey bırakmadın. Şimdi sahilleri, koyları satılığa çıkarıyorsun.

Gittiklerini görüyorlar. Gördükleri için giderayak neyi satarsak, neyi peşkeş çekersek derdine düşmüşler. Bunlar selden kütük kapanlardır, bunlar haramzade. Net. Bunlar, bu memleketin yurttaşlarının sahip olduğu malları; yabancıya, Katarlıya, eşine dostuna peşkeş çekenlerdir.

Her yerde söylüyoruz. Söz veriyoruz. Burayı satın almaya kalkmasın hiçbir iş adamı. Burayı satın alacak olan iş adamı, sen satın al, biz de senden söke söke geri almasını biliriz. Yok öyle yağma. Öyle vatandaşın malını yağmala, vatandaşın malını al, üzerine otur. Böyle bir şeye izin vermeyeceğiz. Akköprü'yü sattırmayacağız." (ANKA)