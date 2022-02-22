CHP'den akaryakıt zamlarına at arabalı protesto

CHP Malatya il Başkanı Enver Kiraz, at arabasına binerek, akaryakıt zamlarını protesto etti. Kiraz, "Bu zamların geri çekilmesini istiyoruz. Elektrikte gaz lambalarına dönerken, ulaşımda da yeniden at arabalarına dönüyoruz. Çiftçiler de artık kara sabana dönecek. Bu zam ve zulümle yüz yıl, bin yıl geriye gideceğiz" dedi.

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, akaryakıta yapılan zamları protesto etmek için ilginç bir yola başvurdu. Kiraz, at arabasına binerek kentte turlayıp son zamlara tepki gösterdi.

"Çiftçinin traktörüyle bağına bahçesine gitme durumu kalmadı"

Sözcü'nün haberine göre, öncesinde parti binası önünde basın açıklaması yapan CHP’li Enver Kiraz, yakıt fiyatlarının daha önce kuruş kuruş artarken şimdi ise lira lira arttığını belirtti. Kiraz, “Gelinen noktada 7'den 70'e herkesi etkileyen akaryakıt zamlarıyla karşı karşıyayız. Bundan dolayı at arabasıyla bunu protesto ediyoruz.

Akaryakıt fiyatları cep yakıyor. Mazot ve benzin yaz aylarında 7,5 lira iken şu an 16 TL'ye dayandı. Otogaz 4 lira iken o da 10 liraya geldi. Bu durum şoför esnafını daha çok etkiliyor. Aynı zamanda üreticilerde bu durumdan olumsuz etkileniyor. Çiftçinin traktörüyle bağına bahçesine gitme durumu kalmadı.

Kimse traktörünün kontağını çeviremiyor. Bu zamların geri çekilmesini istiyoruz. Elektrikte gaz lambalarına dönerken, ulaşımda da yeniden at arabalarına dönüyoruz. Çiftçilerde artık kara sabana dönecek. Bu zam ve zulümle yüz yıl, bin yıl geriye gideceğiz. Bu zamların vatandaşın üzerinden kaldırılması gerekiyor” diye konuştu.

"Acil bir eylem planına ihtiyaç var"

“Son akaryakıt zamlarından sonra görünen şu ki hepimiz tekrar at arabasına, kağnıya, karasabana döneceğiz” diyen Kiraz, “Akaryakıt zamları herkesi etkiliyor ama bazı kesimleri daha çok etkiliyor. O kesimlerde servisçiler, taksiciler, kamyoncular. Malatya'da kayısı mevsimi başladı, üreticiler bağına bahçesine gidemez duruma geldi, artık traktörün kontağını çeviremiyor. Şoför esnafı kontak kapatmış, bu fiyatlarla hiç kimsenin iş yapması mümkün değil.

Mazot, benzin ve oto gaz fiyatlarına baktığımızda zam zulmü geçmiş herkes için işkenceye dönüşmüş durumda. Bu işkenceye son verilmesi gerekiyor. Enerji ve akaryakıt fiyatları her şeyi etkiliyor. Bunların fiyatları düşmezse hiçbir gıda ürünü, aldığımız hiçbir şeyin fiyatı düşmez. Mazot ve benzin fiyatlarını geri çekin. Çiftçiye mazot desteği verildiği söyleniyor ama o destekle çiftçinin kontağı çevirme şansı yok.

Kontağı çevirdiğinde mazot hemen bitiyor. Mazot ve benzinde birde ÖTV ve KDV zulmü var. 5,5 lira ÖTV ve KDV var. ÖTV zulmü de çiftçinin ve şoför esnafının üzerinden kaldırılmalıdır. Yat sahibinden ÖTV alınmıyor, yatına binip dünyayı gezip keyfine bakıyor ama üretici tarlarına gidemiyor. YAT sahibinden ÖTV alınmıyor ama çiftçi ÖTV'li, 16 TL'den mazot almak zorunda kalıyor. Acil bir eylem planına ihtiyaç var.

Bu mazot fiyatlarının acilen geri çekilmesi gerekiyor. Bu fiyatlarla kimsenin üretim yapma şansı olamadığı gibi kimse aracıyla dışarı çıkamaz duruma gelecek. “Özel araçlarınızı kullanmayın” diye son dönemde saçma sapan alternatifler sunuyorlar ama toplu taşıma araçlarıyla da seyahat edemeyecek duruma geleceğiz. Halk otobüsü şoförlerinin hepsi isyan ediyor” ifadelerini kullandı.