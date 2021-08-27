“CHP'den aday gösterilmeyince DYP'den aday olan ve seçilen Mesut Ergin, yakında CHP'ye geçiyor”

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, CHP'den aday gösterilmeyince DYP'den aday olan ve seçilen Mesut Ergin, yakında CHP'ye geçeceğini duyurduğu bugünkü yazısında, “Kendisine sorduğumda bunu doğruladı. TBMM'de CHP Grup toplantısı sırasında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından rozeti takılacak” dedi.

Öztürk yazısının devamında şunları kaydetti:

“Tarihi Alibey Kültür Merkezi'nin ikinci katı gazeteci-yazar ağabeyimiz rahmetli Bekir Coşkun adına kütüphane olarak düzenleniyor. Coşkun'un 5 bine yakın kitabı yakında yeni yerinde okurlarıyla buluşacak. Başkan Ergin'in yağmadan kurtardığı deniz kenarındaki yerin yıllık kirasının 315 lira olduğunu öğrendiğimde küçük dilimi yutuyordum. Orası uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı ve şimdi yat limanı olarak yapılacak. 150 yıllık Kırlangıç Yaşam Merkezi ve tarihi vergi dairesi restorasyonları tamamlanmak üzere.

Cennet Ayvalık'ın Cennet Tepesi'ne kurulan seyir terası da açılıyor. Başkan Ergin çiftçiye de el uzatmış. Kooperatif kuruldu, satış merkezi açıldı. Tarihi Vural Sineması, Nejat Uygur Sahnesi olarak restore edildi, kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Geçen mayıs ayında dalgalar 56 özel, 19 gezi ve 15 balıkçı teknesini parçaladı.

Uğraşlar sonuç verdi iki yanaşma yerinin yapımına başlanıyor. Yıllardır boş tutulan eski Vergi Dairesi de 7 milyon liralık harcamayla hikayesi olan ilçede, hikayesi olan başkanlık binası olarak yakında kullanılmaya başlanacak.”

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