CHP'den Adalet Bakanlığı'na Koronavirüs çağrısı: Cezaevlerindeki çocuklar tahliye edilmeli

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CHP İstanbul Milletvekili Avukat Turan Aydoğan, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ve Çocuğun Yüksek Yararı İlkesi göz önüne alınarak cezaevlerindeki çocukların tahliye edilmesi gerektiğini söyledi.

BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin önsözünde yer alan ifadelere değinen Turan Aydoğan, sözleşmenin önsözünde özetle eşitlik, adalet, barış, özgürlük, özel ilgi, mutluluk, sevgi, anlayış gibi çocukların “her türlü üstün yararının” korunması konusunda anlaşmaya varıldığını belirterek, "Sözleşmenin çeşitli maddelerinde çocuğun yüksek yararı ilkesi vurgulanmaktadır. Sözleşmeye taraf olan bir devlet olarak olağanüstü koşulların yaşandığı şu salgın günlerinde çocukların güvenliği ve sağlığı için derhal önlem alınmak zorunda" ifadelerini kullandı.

"Adalet Bakanlığı harekete geçmeli"

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi'nin 3. maddesine atıf tapan Aydoğan, Türkiye'nin de taraf olduğu sözleşmenin getirdiği sorumluluklar kapsamında cezaevinde bulunan çocukların tahliye edilmesi gerekliliğine vurgu yapan yaptı.

Aydoğan, Adalet Bakanlığı'nın acilen harekete geçmesi gerektiğini, geç olmadan çocukların güvenliği ile sağlığı için adım atılması gerektiğini söyledi.