CHP'den 19 Mayıs raporu: Festivallerin bile çok görüldüğü bir ortamda 'Türkiye’nin geleceği' olan gençlerimiz akın akın yurt dışına gidiyor

T24 Haber Merkezi

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle yayımladığı "Türkiye Gençlik Raporu"nda son yıllarda artan genç beyin göçüne dikkat çekti.

TÜİK’in “2019 yılında 330 bin 289 kişinin yurt dışına göç ettiği” bilgisine yer verilen raporda, bu kişilerin büyük bir kısmının 25-29 yaş arası gençlerden oluştuğuna vurgu yapıldı.

CHP Ar-Ge Bilim Platformunun “AKP’nin Yol Açtığı Büyük Beyin Göçü” başlıklı raporundaki verilere de yer verilen raporda, "2019 yılında göç eden nüfusun yüzde 41’nin 20 - 34 yaş arası gençlerden oluştuğu ifade edilirken; İstanbul Erkek Lisesinden 2019’da mezun olan gençlerin yüzde 52,6’ı, Alman Lisesinden mezun olanların yüzde 94,7’i, Galatasaray Lisesi mezunlarının da yüzde 32,6’ı yükseköğrenim için Almanya, Amerika, Kanada ya da Fransa’ya gitti" denildi.

Gençlerin çoğu 'daha iyi bir gelecek için' göç etmek istiyor

Yeditepe Üniversitesi ve MAK Danışmanlık'ın 2020 yılı Eylül ayında yayımladığı “Gençlik Araştırması”na da yer verilen raporda; 18 - 29 yaş grubundaki gençlerin yüzde 76’ının “daha iyi bir gelecek için” yurt dışında yaşamak istedikleri belirtildi. Araştırmada, katılımcılara sorulan “Bu ülkeyi yönetiyor olsanız öncelikle çözeceğiniz sorun ne olurdu?” sorusuna gençlerin 46,7’inin “işsizlik/istihdam sorunu”, yüzde 8,8’i “hayat pahalılığı”, yüzde 7,6’ı ise “adalet” yanıtı verdiğine vurdu yapıldı.

UNESCO verilerine de yer verilen raporda; Türkiye’den her yıl 50 bin öğrencinin yurt dışına okumaya gittiği belirtilirken, "2012 yılında yurt dışına giden doktor sayısı yalnızca 59 iken, 2019’da bu sayı 1.042’ye ulaştı. 2020 yılında Covid-19 salgınına karşın Türk Tabipleri Birliğinden yurt dışına gitmek için belge isteyen hekim sayısı da 931’e ulaştı" denildi.

Ayrıca, TÜİK’in Temmuz 2021’de açıklanması gereken “2020 Uluslararası Göç İstatistikleri”ni, “çalışmaların bitmemesi” nedeniyle süresiz bir şekilde ertelediğine vurgu yapıldı.

"Gençlere festivaller bile çok görülüyor"

"Gençlerimiz 19 Mayıs'ı kutlayamıyor" CHP'li Tanrıkulu, "Festivallerin bile çok görüldüğü bir ortamda 'Türkiye’nin geleceği' gençlerimiz akın akın yabancı ülkelere gidiyor, gitmeye çalışıyor. Sosyal medyada yurt dışına gitmeyi amaçlayan gençlerin kurduğu haberleşme gruplarının üye sayıları binlerle ölçülüyor… Gençlerimiz iş kaygısı, alanı dışında düşük ücret karşılığı çalışma gibi kaygılarla ne sosyal anlamda kendilerine nefes alacak alan bulabiliyor ne de coşku ile bayram kutlayabiliyor…" değerlendirmesini yaptı.

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