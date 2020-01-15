CHP'den "100 belediye başkanının AKP’ye geçeceği" iddiasına: Ekonomik sıkıntı içindeki belediye başkanlarını köşeye sıkıştırdılar

Muhalefet partilerinden seçilen ya da bağımsız 100 dolayındaki belediye başkanının AKP’ye geçeceğine yönelik iddiaları değerlendiren CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “AKP iktidarı ve Genel Başkanı, devletin imkanlarını elinde bulundurduğu için muhalif belediye başkanlarının hizmet yapmasını engelleyecek girişimlerde bulundu. Gücü az, ekonomik sıkıntılar içerisinde olan belediye başkanlarını köşeye sıkıştırdı, onları çaresiz bıraktı. Parti değiştirmeleri durumunda devletin imkanlarından yararlanabileceklerini bildirdi. Bu anlayış, çirkin, yakışıksız ve antidemokratiktir” dedi.

TIKLAYIN - AKP, 100'e yakın belediye başkanını transfer etmeyi planlıyor

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, onlarca belediyesine kayyım atanan HDP de partiler arası transfere tepki gösterdi. HDP’nin hukukçu milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, “AKP, 40 yıl öncesinin siyaset tarzını uyguluyor” dedi. Tiryaki, “Uzunca bir süredir ülke gündeminde bunlar olmuyordu ama anlaşılan o ki AKP, hedeflediği hiçbir amaca ulaşamadığını düşünüyor. Hala bir çekim merkezi olduğunu göstermek için belediye başkanlarını büyük olasılıkla hukuk dışı bazı vaatlerle partisine çekmeye çalışıyor” şeklinde konuştu.

İyi Partili Feridun Bahşi de AKP’nin belediye başkanı transferlerini “anti demokratik” bulduğunu bildirdi. AKP’nin her dönem böyle girişimlerde bulunduğunu ancak halkta karşılık bulmadığını ifade eden Bahşi, “AKP, her zamanki gibi kendisinden olmayana mobbing uyguluyor. Yatırımlarla ilgili hak edilen ödenekleri belediyelere göndermiyor. Belediyelerin hizmet yapmalarını engelleyici baskıyı kurmaya çalışıyor. Toplamda yüz belediye başkanını transfer edeceği iddialarını gerçekçi bulmuyorum. Onuru ile siyaset yapan belediye başkanlarımız bu oyuna gelmeyecektir” diye konuştu.