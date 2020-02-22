CHP'den “10 Maddede Kıdem Tazminatında Fon Aldatmacası" broşürü: İşten çıkarma kolaylaşacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, kıdem tazminatı tartışmalarıyla ilgili, “10 Maddede Kıdem Tazminatında Fon Aldatmacası” başlıklı broşür hazırladı. Broşürde, işçileri korumaya dönük caydırıcı bir etki taşıyan kıdem tazminatının “Bireysel Hesap Sistemi” ve “Fona Devredilme” gibi uygulamalarla kaldırılmak istendiği ifade edildi. Kıdem tazminatı hakkının ortadan kaldırılmasının işten çıkarmaları kolaylaştıracağı kaydedilen broşürde, 11. Kalkınma Planı’nda kıdem tazminatlarının bireysel emeklilik sistemi ile ortak bir fona entegre edileceğinin açıklandığı anımsatıldı.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, Broşürde böyle bir gelişme olması durumunda yaşanacaklar ise şöyle sıralandı:

“Kanunda her tam yıl için ödenen 30 günlük ücretin, yıllık ücrete oranı en az yüzde 8.3’tür. Bunun yerine her ay işverenler, işçiler adına brüt ücretin yüzde 3’ü kadar primi fona yatırmayı talep etmektedir. Bu durumda işçilerin kıdem hakkı alacakları yüzde 3 azaltılacaktır. Kıdem tazminatı gün sayısı ve dolayısıyla tazminat yarı yarıya düşecektir. Fona devir tıpkı işsizlik sigorta fonunda olduğu gibi, fonun amaç dışı kullanılmasını da beraberinde getirecektir. Kıdem tazminatının fona devri ile birlikte kıdem tazminatı işveren bağlantısı kopmuş olacağından, kıdem tazminatına esas gün sayısının iş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleriyle artırılmasının önü de kapanmış olacaktır.”

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