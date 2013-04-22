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Politika

CHP 'demokrasi manifestosu' hazırlıyor

CHP, hükümete "toplumsal barış için çekilme sürecini beklemeye gerek yok. Gelin bu adımları atalım" çağrısında bulunacak

22 Nisan 2013 15:53

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, CHP'nin 16 maddelik demokrasi paketini genişletip demokrasi manifestosuna dönüştürecek.

Tüm Türkiye'ye ve CHP örgütlerine dağıtılacak manifestoyla ana muhalefet partisinin planı hükümete "toplumsal barış için çekilme sürecini beklemeye gerek yok. Gelin bu adımları atalım" çağrısında bulunmak.

Kılıçdaroğlu'nun talimatı üzerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu metni sadeleştirip herkesce anlaşılır hale getirecek. Tanrıkulu ise içeriği genişletecek.

Bu hafta son şekli verilecek manifesto, CHP'li vekilllerin sunduğu ve sunmaya hazırlandığı teklif ve önergeleri içerecek.

Seçim Yasası'nın değişmesi, seçim barajının kaldırılması, Siyasi Partiler Yasası'nın yenilenmesi, Diyarbakır Cezaevi'nin müzeye dönüştürülmesi, Nevruz'un bayram ilan edilmesi, değişik kurumlardaki arşivlerin Meclis'te toplanıp tarihçilere açılması ve gerçekleri araştırma komisyonu kurulması manifestoda yer alacak adımlar arasında yer alıyor.

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