-CHP: Değişmez nitelikler muhafaza edilmeli TRABZON (A.A) - 17.09.2011 - CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Cumhuriyetin değişmez niteliklerinin yeni anayasada aynen muhafaza edilmesi gerektiğini söyledi. Hamzaçebi, partisinin Trabzon İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 1 Ekim'de TBMM'nin açılacağını ve Meclis'in normal yasama faaliyetine başlayacağını anımsatarak, üniversitelerin anayasa hukuku konusunda uzman olan profesörlerinin Meclis Başkanı tarafından Ankara'ya çağrıldığını, bunun yararlı alacağını söyledi. Hamzaçelebi, "Ancak unutulmamalıdır ki anayasaları daima millet yapar. Anayasalar hukuki metinlerin ötesinde politik metinlerdir. Yani milletin ihtiyaçlarının hangi çerçevede, nasıl karşılanacağının temel esasları anayasalarda yer alır. Sayın Meclis Başkanının yapacağı bu toplantıdan sonra siyasi parti gruplarıyla da bir araya gelerek uzlaşma komisyonu kurulmasından önce partilerin bu konuda görüşlerini alması son derece yararlı olacaktır'' dedi. Anayasa konusunda CHP'nin temel bir şartı olduğunu vurgulayan Hamzaçebi, ''Cumhuriyetin değişmez nitelikleri yeni anayasada aynen muhafaza edilmelidir. Bundan sonraki diğer düzenlemeler için bizim öncelikli şartımız da insanımızın hak ve özgürlüklerini genişleten bir anayasa olmasıdır. Bireyin hak ve özgürlüklerine müdahale edebilecek olan en büyük güç olan devletin, yani yürütme organının, özelde de hükümetin yetkileri sınırlandırılmalıdır'' diye konuştu. Akif Hamzaçebi, Meclis'in açılmasıyla yeni anayasa süreci devam ederken anayasa değişikliği gerektirmeyen ancak ülke için önemli gördükleri birtakım sorunları çözmek amacıyla bazı yasal düzenlemelerin yapılabileceğini vurgulayarak, bunların bazılarını şöyle sıraladı: ''Çıkarılmış kanun hükmünde kararnameler derhal TBMM gündeminde öncelikli olarak görüşülmelidir. Daha fazla demokrasi ve özgürlük için Ceza Muhakemesi Kanunu'nda iki düzenlemeyi derhal yapmalıyız. Özel yetkili mahkemeler Türk hukuk sisteminden çıkarılmalıdır. Kanunun 250, 251 ve 252'nci maddeleri derhal yürürlükten kaldırılmalıdır. Aynı kanunda bir tedbir olarak düşünülen ama sürelerin uzunluğu nedeniyle adeta bir cezalandırmaya dönüşen tutukluluk süreleri gözden geçirilerek, AB standartlarına getirilmelidir.'' Hamzaçebi, bir gazetecinin, ''İnternet Andıcı Davasında savcılık 2006 ve 2009 yılları arasında Genelkurmay'a giden CHP'lilerin listesinin gönderilmesi yolunda bir çalışma başlattı. Bu, bazı basın yayın organlarında CHP mercek altında ya da davaya bulaştırılıyor yorumlarına neden oldu. Bu konuda söyleyeceğiniz bir şeyler var mı'' şeklindeki soruyu şöyle yanıtladı: ''Bu haberi gazetelerde okudum. Bu haber eğer doğruysa, gerçekliği varsa boşuna bir gayrettir. CHP'nin yasa dışı hiçbir eylem, hareket ve organizasyonda en küçük bir izini hiç kimse bulamaz. Biz Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki kanuna aykırı birtakım düşüncelerin, oluşumların olmaması gerektiğini ve bunların Türk Silahlı Kuvvetlerinden tasfiye edilmesi gerektiğini savunan partiyiz. O boşuna bir gayrettir. Öyle bir şey varsa kesinlikle oradan herhangi bir sonuç çıkmayacaktır.'' Hamzaçebi, ''kıdem tazminatı konusundaki çalışmalarla ilgili'' de şunları kaydetti: ''CHP kıdem tazminatında, çalışanların kazanılmış haklarının korunmasından yanadır. Ana ilkemiz budur. Kazanılmış haklardan geriye giden bir düzenleme kesinlikle olmamalıdır. Bir başka ülke başka modeller uygulayabilir. Fon deniyor. Eğer fondan amaç çalışanın alacağını güvence altına almak, işveren bu parayı ileride ödemeyebilir, işveren iflas eder, batarsa çalışan da alacağını alamaz, biz o nedenle işçinin hakkını alalım, bir fonda dursun ise bu konuşulabilir. Ancak sonuçta bu fonu hükümet işsizlik fonu gibi kullanabilir. İşsizlik fonu işsizler için kullanılmak üzere oluşturulmuştur ancak hükümet yüzde 5'lik kısmını işsizlere veriyor. Kalanını borç ödemede kullanıyor. Hükümetin atacağı adımları dikkatle izleyeceğiz. Ana şartımız, kazanılmış haklar korunmalıdır.''