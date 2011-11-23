-CHP: Değer açıklamadan önce il başkanlığından alındı ANKARA (A.A) - 23.11.2011 - CHP, Dersim konusunda özür dileyen Muzaffer Değer'in, CHP Diyarbakır İl Başkanı olmadığını bildirdi. CHP Basın Birimi'nden yapılan yazılı açıklamada, Muzaffer Değer'in Diyarbakır İl Başkanı olmadığı belirtilerek, ''(Özür dilerim) diye açıklama yapan Muzaffer Değer, CHP il başkanı değildir. CHP Diyarbakır İl Başkanı olarak açıklama yapan Muzaffer Değer, Dersim konusunda özür dilediğini açıklamadan önce il başkanlığından alınmıştır. Değer, açıklama yaptığında CHP il başkanı değildir'' denildi.