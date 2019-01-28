CHP'de Şişli için adı geçen Fidan Aslan Eroğlu’nun adaylığı geri çekildi

Belediye başkan adaylarını belirlemek üzere toplanan CHP Parti Meclisi, tartışmalara da sahne oldu. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun istifası nedeniyle ara verilen Parti Meclisi toplantısında Şişli Belediye Başkan adayı olması beklenen Fidan Aslan Eroğlu’nun aday adaylığı geri çekildi. Eroğlu’nun geçmiş dönemde Ekrem İmamoğlu hakkında Twitter'da paylaştığı görüşleri nedeniyle böyle bir karar alındığı bildirildi.

Eroğlu, 2016 yılında yılında yaptığı paylaşımda "Beylikdüzü'nde tam bir belediyecilik katliamı yaşanıyor. Ekrem İmam diye birini koymuşlar buraya yatıp kalkıp karadeniz diyor bunu buraya kim koyduysa ağır vizyonsuzmuş. Git kardeşim Karadeniz’den aday ol öyleyse bize ne senin memleketinden..." ifadelerini kullanmıştı.