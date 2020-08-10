CHP’de MYK belli oldu; Selin Sayek Böke yeni genel sekreter

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 16 kişilik yeni Merkez Yönetim Kurulu'nu belirledi.
18 kişilik MYK 16'ya düşürüldü. CHP'de Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Sekreter ise Selin Sayek Böke oldu.
4 yeni isim yer aldı, 12 kişi yerini korudu.
CHP MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Fethi Açıkel (Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu)
Onursal Adıgüzel (Bilgi ve İletişim Teknolojileri)
Veli Ağbaba (İşçi Sendikaları, Esnaf - Sanatkâr ve Sivil Toplum Kuruluşları)
Ahmet Akın (Enerji, Alt Yapı Projeleri)
Muharrem Erkek (Hukuk ve Seçim İşleri)
Gökçe Gökçen (Gençlik Politikaları)
Gamze Akkuş İlgezdi (Tanıtım ve Halkla İlişkiler)
Lale Karabıyık (Eğitim Politikaları)
Gülizar Biçer Karaca (İnsan Hakları)
Bülent Kuşoğlu (İdari ve Mali İşler)
Faik Öztrak (Ekonomi Politikaları ve İşveren Örgütleri) – Parti Sözcüsü
Ali Öztunç (Doğa Hakları – Çevre)
Oğuz Kaan Salıcı (Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri ve Yurtdışı Örgütlenme)
Yüksel Taşkın ( Sosyal Politikalar)
Seyit Torun (Yerel Yönetimler)
Selin Sayek Böke (Genel Sekreter)