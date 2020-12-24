CHP'de Konya İl Başkanı Barış Bektaş hakkında karar: Disipline sevk edilmeyecek

CHP Genel Merkezi'nin taciz iddiası ile hakkında soruşturma başlattığı CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş'ın Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmemesine karar verildi.

Bektaş'ın hakkında hazırlanan raporda suçsuz olduğunun ortaya çıktığı belirtildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, gerçekleştirdiği basın açıklamasında şunları kaydetti:

"Söz konusu iddiayla ilgili bir heyet görevlendirildi. Heyetteki arkadaşlarımız olayın mağduru olduğu iddia edilen kişi ile olay anında yanında bulunan arkadaşıyla kendilerinin bilgisi ve onayıyla ses kayıtları alarak ve yapılan görüşmeleri tutanak altına alarak bir çalışma gerçekleştirdiler. Bu çalışmanın sonucunda raporlarını ortaya koydular. CHP olarak şunu gördük ki; ortada iddia edildiği gibi bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla il başkanımızla ilgili herhangi bir disiplin soruşturması yapılmasına ihtiyaç olmadığı kanaati oluştu. İl başkanımız görevinin başında. Benzer bir durum Bursa’da gerçekleşti. Konunun muhatabı ilçe başkanının istifası alındı. Hızlı bir şekilde ve kendisi disipline sevk edildi. Detaylar ortaya çıkacak."