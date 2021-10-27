CHP’de Kara Kış Fonu toplantısı; Kılıçdaroğlu, bugün sektör temsilcileriyle bir araya geliyor

Eray GÖRGÜLÜ

Elektrik, doğalgaz ve akaryakıta peş peşe gelen zamlara karşı, iktidara Kara Kış Fonu kurulması çağrısında bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün sektör temsilcileriyle bir araya geliyor. Toplantıda vatandaşın sırtındaki fatura yükünün azaltılmasına yönelik çözüm önerileri masaya yatırılacak.

Vatandaşın ödediği faturaların, elektrik, doğalgaz ve akaryakıta gelen zamlarla her ay daha da katlanması üzerine iktidara Kara Kış Fonu kurulması çağrısında bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 18 Ekim’de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı: “Akaryakıta yine zam geldi. Kara Kış Fonu hemen kurulmalı, hemen! Tüm enerji sektörü paydaşlarına ve belediyelerimize yarın davet mektubu göndereceğim. Bu millet için birlikte ne yapabileceğimizi konuşmak üzere acilen toplanmamız lazım. Milletimiz kaderine terk edilmiştir! toplanmamız lazım.”

Çözümün yol haritası belirlenecek

Kılıçdaroğlu’nun çağrısının ardından TMMOB’a bağlı ilgili meslek odaları ve enerji sektörünün temsilcileri ile temasa geçilerek geniş kapsamlı bir toplantı organize edildi.



Bu doğrultuda Kılıçdaroğlu bugün saat 16.00’da video konferans yoluyla sektör temsilcileriyle bir araya gelerek, enerji sektöründeki zamlara ilişkin bilgi alacak ve çözüm önerileri masaya yatırılacak. Kılıçdaroğlu ile birlikte CHP’nin Enerji Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın’ın da katılacağı toplantının ardından çözümün yol haritasının belirlenmesi için çalışmalara başlanacak.

"Buhranın aşılması için acil çözüm"

CHP Genel Merkezi’nden toplantıya katılacak kişilere gönderilen davet metninde ise şu ifadelere yer verildi: “Değerli sektör temsilcisi, yıllardır uygulanan yanlış politikalar nedeniyle, bugün ülkemiz ve milletimiz derin bir ekonomik buhran ile karşı karşıyadır. Halkımız ve enerji sektörümüzün yaşadığı buhranın aşılması için acilen çözüm üretilmelidir. Ancak bunun, mevcut iktidar tarafından ortaya konulamayacağı artık aşikardır. Bu nedenle siz değerli sektör temsilcilerimizi 27 Ekim 2021 Çarşamba günü gerçekleştireceğimiz ve çözümün yol haritasını konuşacağımız çevrimiçi toplantıya davet ediyorum.”