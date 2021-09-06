CHP MYK, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı uyarı istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etti

CHP, sığınmacılara ilişkin açıklamalarıyla gündeme gelen ve hakkında soruşturma başlatılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için bugünkü Merkez Yürütme Kurulu toplantısında karar verildi. Özcan, uyarı talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Bolu Belediye Başkanı'nın bir kadın hemşehrisi hakkında yaptığı yakışıksız açıklamayı kabul edebilmemiz mümkün değil. Ama kendisi hatasını anlayarak kamuoyu önünde özür diledi. Bu özrü de de dikkate alarak Bolu Belediye Başkanı'nın bir kadın hemşehrisi hakkında yaptığı yakışıksız açıklamalar nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu'na uyarılma amacıyla sevk edilmesine MYK'da oy birliği ile karar verdik." açıklamasını yaptı.

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz günlerde kentteki yabancıların su ve katı atık bedellerine on kat zam yapılması için belediye meclisine önerge vereceğini belirten Özcan hakkında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, ''görevi kötüye kullanma' ile 'nefret ve ayrımcılık'' suçlarından soruşturma başlatıldı. Zam kararından vazgeçmeyen Özcan'ın katıldığı bir Youtube programında kendisinden tüp bebek konusunda yardım isteyen bir kadın ile ilgili cinsiyetçi ifadeleri sebebiyle ismi yeniden gündeme geldi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan'ın tepki gören sözlerine ilişkin olarak, “Bu ifadeleri kabul edilemez. Kendisi de özür dilemiştir. Sayın Özcan’ın durumunu MYK toplantımızda değerlendireceğiz” açıklamasını yaptı.

"Ben Atatürk’ün CHP’sinin neferiyim"

Özcan, MYK’da durumunun görüşüleceğini öğrendikten sonra sosyal medya hesabı üzerinden “Hayırlısı neyse o olsun. Ben Türk Milleti’nin bir neferiyim. Sığınmacılar ile ilgili söylediğim sözlerden dolayı yandaş basın ve Fetöcülerin lincine uğruyorum. Sığınmacılarla ilgili sözlerimden dolayı pişman değilim. Ben Atatürk’ün CHP’sinin neferiyim. Takdir parti yetkililerinindir!” ifadesini kullandı.

Zam tartışması konusunda Özcan şunları söylemişti:

“Arkadaş yardımı kesiyorsun gitmiyorlar. İş yeri ruhsatı vermiyorum diyorsun gitmiyorlar. Biz yeni önlemler almaya karar verdik. Önümüzdeki hafta belediye meclisi var. Yabancı uyruklu kim varsa abonemiz olan, su fiyatlarına, katı atık ücretlerine başta olmak üzere bazı kalemlerde 10 kat zam yapacağız. Türk vatandaşı ile yabancı uyruklu vatandaş aynı fiyattan suyu kullanamayacak. 10 kat suya, 10 kat katı atık vergisi ücretine zam yapacağız. Bunu niye yapıyoruz? Gitsinler istiyoruz. Bu misafirlik uzadı diyoruz artık. Benim elimde yetki yok ki zorla zabıtayla şehrin dışına bırakıp koyayım. Bir ara sınırlar açıldığında biz otobüsler dolusu insan gönderdik. Şimdi de göndermeye hazırız. Hazır Esad da istiyor. Gönderelim gitsin”

“Bütün yabancı uyruklu vatandaşlara bu zammı yapacağız. Zaten bunların yüzde 99'u da bunlar. Gitsinler dava açsınlar. Ben hukukçuyum. Aldığım kararın gerekçesini de, sebebini de söylüyorum. Kimseden bir şey saklamıyorum. Biliyorum ki bu açıklamamdan sonra müfettişler gelecek. Biliyorum ki bu açıklamamdan sonra birileri hakkımda suç duyurusunda bulunacak. Gene çıkıp birileri insan haklarından bahsedecek. Bana faşist diyecek. Hiç umurumda değil. Ben halkın tercümanıyım. Biz bu şikâyetleri her gün alıyoruz”

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