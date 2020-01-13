CHP'de Ankara İl Başkanlığı gerginliği: Kılıçdaroğlu'nun 'ağabey' formülüyle devreye soktuğu Fethi Yaşar'ın 'balıkçı' teklifi parti içinde tepkiye yol açtı

CHP’de ilçe kongrelerinde takvimin sonuna gelinirken Ankara’da il başkanlığı konusunda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 'ağabey' formülüyle müdahalede bulunması için Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ı devreye soktu. “Belediye çalışmaları ve yaklaşan il kongresi üzerine görüş alışverişinde bulunmak” için milletvekillerini ve ilçe belediye başkanlarını bir balıkçı lokantasında toplantıya davet eden Yaşar, partililer tarafından eleştirildi. Yemeğin gizli saklı olmadığını , buna 'dayanışma yemeği' denilebileceğini söyleyerek, "Toplantıda Ankara il başkanlığı ve kongre konuşulacak" dedi.

Hürriyet'ten Rifat Başaran'ın haberine göre kulislerde, delege sayısı açısından ikinci sırada olan Ankara ön plana çıkmaya başladı. Ankara’da mevcut il başkanı Rıfkı Güvener’in bu görevini sürdürmek istediği biliniyor. Ancak Güvener’e rakip olarak Ali Hikmet Akıllı ve Umut Akdoğan gibi isimler de konuşuluyor. Kulislere göre il başkanı Güvener, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ederek, görevine devam etme talebini dile getirdi. Ardından Kılıçdaroğlu’nun, il başkanlığı yarışında tek adayın belirlenmesi için bir toplantı yapılması talebiyle Güvener’i destekleyen başka ziyaretçileri de oldu. Kılıçdaroğlu bu talepler karşısında “ağabey” formülünü devreye sokarak Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ı görevlendirdi. Bunun üzerine Yaşar, Ankara milletvekilleri, belediye başkanları, ilçe başkanları ve yöneticilerle partinin ileri gelenlerini, “Belediye çalışmaları ve yaklaşan il kongresi üzerine görüş alışverişinde bulunmak” amacıyla bu akşam bir balıkçı lokantasında toplantıya davet etti. Ancak bu davet partide rahatsızlıklara neden oldu.Partililer Ankara’da il başkanının, balıkçıda değil, kongre salonunda delegelerin özgür iradeleriyle seçilmesi gerektiğini dile getirdi.

Fethi Yaşar ise toplantıyı Kılıçdaroğlu’nun isteği üzerine düzenlediğini belirterek eleştirilere, “Gizli saklı bir toplantı değil. Gündemdeki konular ile Ankara il başkanlığı ve kongre konuşulacak. Sonuçları da Sayın Genel Başkan’a ileteceğim" diye yanıt verdi.