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Politika

CHP DE AÇIKLAMAYI DOĞRU BULMADI TBMM (A.A)

07 Nisan 2011 17:56

-CHP DE AÇIKLAMAYI DOĞRU BULMADI TBMM (A.A) - 07.04.2011 - CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Genelkurmay'ın "Balyoz Davası"ndaki tutuklamalara ilişkin açıklamasını "aşırı hassasiyet" olarak değerlendirerek, doğru bulmadığını söyledi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hamzaçebi, konuya ilişkin soru üzerine, "Aşırı bir hassasiyet. Sonuçta işleyen bir yargı süreci var. İşleyen yargı içerisinde siyasetin yargıya müdahale ettiğini biz CHP olarak her zaman iddia ediyoruz, ifade ediyoruz. Ama Genelkurmayın, olayın tarafı olarak kendisini görüp açıklama yapmasını aşırı bir hassasiyet olarak görüyoruz" dedi. Bir gazetecinin, "Yargıya müdahale etmiyor mu?" sözlerine karşılık ise Hamzaçebi, "Hayır. Aşırı hassasiyet olarak değerlendiriyorum. Türkiye Cumhuriyeti bir demokrasidir, hukukun üstünlüğünün olduğu bir demokrasidir. Adalet ve Kalkınma Partisi demokrasinin temel kurallarını ne kadar aşındırmaya çalışsa da Türkiye'de hiçbir kuvvet demokrasiye dışardan müdahale edemez, böyle yetkiyi kendisinde göremez. Bir aşırı hassasiyetin ifadesi olarak görüyorum. Tabii ki doğru bulmuyorum" diye konuştu. Hamzaçelebi, YGS iddialarına ilişkin görüşlerinin sorulması üzerine ise "Bir milyon 700 bini aşkın öğrencinin girdiği bir sınavda, ÖSYM Başkanı, ortaya çıkan durumu acemilik, eksiklik, işgüzarlık olarak değerlendiriyor. Üçü de ÖSYM'nin kapısına yaklaşamayacak kavramlardı. ÖSYM, maalesef öğrencilere, velilere güven bir kurum olmaktan çıkmıştır." dedi. Halkın Sesi Partisi (HAS Parti) Genel Başkanı Numan Kurtulmuş da Genelkurmay Başkanlığının açıklamasına ilişkin "Bu bildiri, yargıya verilmiş bir muhtıradır" dedi.

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