-CHP de "okullu" oluyor ANKARA (A.A) - 05.09.2011 - CHP'nin yenilenen ve ''parti okulu''na dönüştürülen eski genel merkezi 9 Eylül Cuma günü gerçekleştirilecek açılış töreni ile hizmete girecek. CHP'nin kuruluş yıldönümü olan 9 Eylül Cuma günü ''ders başı'' yapmaya hazırlanan eski genel merkezde son hazırlıklar da hızla tamamlanıyor. Türk siyaseti ve CHP tarihinde bir çok önemli olaya evsahipliği yapan genel merkez olarak inşa edilen bina, 1995 yılında CHP-SHP birleşmesi ve 1999 yılında CHP'nin seçim barajının altında kalmasının ardından Genel Başkan Deniz Baykal'ın istifası gibi siyasi olaylara sahne oldu. CHP'nin eski genel merkezi 12 Eylül 1980 döneminde partinin kapatılmasının ardından Devlet Güvenlik Mahkemesi olarak kullanıldı. Bir süredir tadilat çalışmaları süren eski genel merkez binası artık ''parti okulu'' olarak hizmet verecek. Yenilenen binada genel başkan ve genel başkan yardımcıları makam odalarının yanı sıra derslikler, konferans salonları, seminer salonları ve kütüphane kuruldu. Binada teknolojik açıdan da geliştirilerek, siyaset eğitimi alacaklara geniş olanaklar yaratıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti okulunun CHP'nin kuruluş yıldönümü olan 9 Eylül'de hizmete girmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirterek, ''Orada gençler, partililer eğitilecek. Hem sosyal demokrasiyi, çağdaşlığı, uygarlığı, laikliği, Türkiye'nin tarihini, aydınlanma tarihini hem de CHP'nin tarihini öğretmiş olacağız'' dedi. Partililerin uzun yıllardır içi eğitimin eksikliğinden şikayet ettiklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Parti içi eğitimin temel bir özelliği var. Hem sosyal demokrasiyi hem cumhuriyeti, cumhuriyetin kuruluşunu, aydınlanma felsefesini, ulusal kurtuluş savaşını, çok partili yaşamı, dünyadaki gelişmeleri bir şekliyle bizim partililerimize aktarmamız, anlatmamız gerekiyor. Bunlar bazen genel başkanların demeçleri, bazen konferanslar, paneller şeklinde gerçekleşiyor ama bunu gençlere aktarmak o kadar kolay değil ve bu yollar yetersiz. O zaman yapacağımız bir şey vardı, bir parti okulu oluşturmak. CHP'nin tüzüğünde de eğitime ağırlık verilmesi gerektiği söyleniyor. Parti programı da aslında bu ilkelere dayanıyor. Biz uzun yıllardır ihtiyaç duyduğumuz bir okulu açmış olacağız. Sanıyorum burada Türkiye'nin değişik bölgelerinden gelen gençlerimiz hem kaynaşmış olacaklar hem ortak söylem geliştirmiş olacağız ve bu Türkiye'de güzel bir gelişme olacak diye düşünüyoruz.''