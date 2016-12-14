CHP, Darbe Komisyonu için basın toplantısı düzenliyor; AKP Marmaris’e gidiyor

TBMM 15 Temmuz Darbesini Araştırma Komisyonu’nun CHP’li üyeleri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorusu üzerine, yaptığı “Darbe Komisyonu yapacağı çalışmalarını yaptı. Süratle son adımlarını da atıp raporunu hazırlayıp göndermek" sözleri ile araştırılmayan konularla ilgili yarın saat 11.00’de basın toplantısı düzenleyecek.

CHP Grup Yönetim Kurulu salonunda yapılacak toplantıda, “komisyonun nasıl işlevsiz hale getirildiği” de anlatılacak.

CHP kanadında bu hazırlık varken Başkanlık Divanını oluşturan AKP kanadı 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaldığı otelde araştırma yapmak üzere Marmaris’e gitmeye hazırlanıyor.

Komisyon 20 Aralık Salı günü Marmaris’e gidip Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaldığı ve darbe girişiminin gerçekleştiği gece, darbeci askerler tarafından basılmak istenen otelde inceleme yapacak. Komisyon, incelemenin ardından 21 Aralık’ta Ankara’ya dönecek.