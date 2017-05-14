CHP, Danıştay Başkanı'nı şikâyet etti: Disipline sevk edilmeli

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Danıştay Başkanlığı'na "KHK'larla kişilerin hak ve özgürlüklerine, amaç dışında herhangi bir sınırlama getirilmemiştir" ve "Anayasa değişikliğiyle birlikte kuvvetler ayrılığı daha belirgin hâle geldi" ifadesini kullanan Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ü şikayet etti ve “Hakimlik mesleğiyle bağdaşmayan beyan ve davranışları” iddiasıyla hakkında soruşturma açılmasını talep etti. Tanrıkulu, Güngör'ün disipline gönderilmesi gerektiği savundu.

Tanrıkulu, Danıştay Başkanlığına yaptığı başvuruda Danıştay Başkanı Zerrin Güngör hakkında soruşturma başlatılarak, kovuşturma neticesinde disiplin işlemlerinin gerçekleştirilmesini istedi.

Evrensel'de yer alan habere göre, Tanrıkulu, başvurusunda şöyle dedi: “Zerrin Güngör tarafından Danıştay Başkanı sıfatıyla Danıştayın 149. kuruluş yıl dönümünde yapılan konuşma ve konuşma öncesi/sonrası tutum ve davranışları kamuoyunda büyük bir infiale yol açmış, özellikle yargı bağımsızlığı ile hakimlik mesleğinin gerektirdiği vakar ve şeref ile bağdaşmayan sonuçlar ortaya çıkmıştır.

"Belirtilen törendeki konuşma ve davranışlar sonrasında da basındaki Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ün kızı ve damadı hakkındaki iddialar da ayrıca dikkat çekmekte ve araştırılmasının zorunlu olduğu düşünülmektedir.

"Danıştay Başkanı sıfatıyla gerek yüksek hakimlik niteliklerine gerekse de temsil ettiği yüksek mahkemenin taşıdığı değerlere tamamen aykırı beyan ve tutumları karşısında acil bir şekilde disiplin soruşturması başlatılması gerekmektedir. Zira, iktidar karşısında düğmesi olmayan cübbesinde önünü iliklemek için düğme arayan bir yüksek hakimin zaten güven duygusu yerle bir olmuş hukuk sistemimize telafisi mümkün olmayan zararlar vereceği ortadadır.”

Ne olmuştu?

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Danıştayın 149. Kuruluş Yıl Dönümü programında, “16 Nisan 2017 tarihinde halk oylamasına sunulan ve kabul edilen değişiklikle anayasamızda var olan kuvvetler ayrılığı ilkesi daha da belirgin hale getirilmiştir” dedi. Güngör ayrıca Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan salona girdiğinde cübbesinin olmayan düğmesini iliklemeye çalışmış, bu davranışı da tepki çekmişti.