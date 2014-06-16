CHP cumhurbaşkanı adayını MHP'ye iletecek; kimlerin isimleri geçiyor?

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için muhalefet partilerinin adayları tartışılırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir görüşme yaparak adayını ya da adaylarını sunacak. Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Utku Çakırözer, CHP’nin Bahçeli’ye ileteceği adaylar arasında ilk sırada Eskişehir Büyükşehir belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen olduğunu, diğer adayların ise eski İslam Konferansı Örgütü Başkanı Ekmelettin İhsanoğlu, eski TBMM Başkanı ve eski NATO Afganistan Sivil Temsilcisi Hikmet Çetin ve AKP’nin kurucularından eski Başbakan Yardımcısı, Türkiye Partisi’nin kurucusu Abdüllatif Şener olabileceğini söyledi.

Utku Çakırözer’in Cumhuriyet’te “Sürpriz isim gündemde” başlığıyla yayımlanan (16 Haziran 2014) yazısı şöyle:

‘Sürpriz İsim’ Gündemde

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için kamuoyundaki tartışma nereden nereye geldi. Bundan bir ay önce seçeneksizlik içinde ‘Gül mü olsun, Erdoğan mı?’ deniyordu.

İktidar partisinde ibre Erdoğan’a dönerken, muhalefet bir süre ‘Kendi adayımız mı olsun, çatı adayı mı olsun?’ diye tartıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu arada da sivil toplum örgütleri ve siyasi partiler ile görüşme turlarına başladı. Bahçeli ‘çatı adayı’ bulunması gerektiği mesajı ile başladı ve bu konumunu son ana kadar korudu. Kılıçdaroğlu ise teşkilatının ‘Kendi adayımızı çıkaralım’ arzusuyla başladığı tur kapsamında 18 sivil toplum örgütü ve 8 parti ile görüştükten sonra ‘Toplumun tümünü kapsayan, partiler üstü bir aday’ profiline daha sıcak bakar hale geldi. Yani artık sadece iktidarın adayını değil onunla rekabet edebilecek en güçlü ortak adayın kim olacağını tartışır hale geldik.

Mesajlar gitti geldi

Bugün sürecin en kritik buluşması gerçekleşecek. CHP ve MHP liderleri ikinci kez bir araya gelecek. Bu kez baş başa görüşmeleri de gündemde.

Kılıçdaroğlu Bahçeli’ye bir ‘öneri’ ile gideceğini açıkladı. Aslında bir süredir arka planda genel merkezler arasında mesajlar gelip gidiyordu. Şimdi bu mesajlaşma ilk kez liderlerin isim ya da isimler bazında görüşmesine dönüşüyor.

Hedef ilk turda kazanmak

Kılıçdaroğlu’nun stratejisi yarışı ilk turda kazanmak üzerine kurulu. İkinci turda partilerin tabanlarını bir isim için sandığa götürme olasılığını zayıf görüyor. Bu yüzden başta MHP olmak üzere diğer partilerin de destekleyeceği ortak bir aday bulmaktan yana tavır sergileyecek. Son hafta içinde yaptığı açıklamalar bunun en belirgin işaretleri.

Birden fazla isim götürebilir

Kılıçdaroğlu’nun önerisi tek bir isim de olabilir, birden fazla ismi içeren bir liste de olabilir. Önerinin içinde CHP tabanının istediği isim ya da isimler kadar, CHP’li olmayan ama toplumu kucaklayabileceğine inanılan ‘partiler üstü’ bir ya da birkaç isim de olabileceği belirtiliyor.

CHP’li olursa Büyükerşen

CHP tabanının gönlünden ‘partili bir aday’ geçiyor. Ancak halkın oyuyla yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde diğer parti ve görüşlerle uzlaşı da bir o kadar önemli. Bu yüzden CHP içinden diğer partilere de yakın isim arandığında Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen güçlü olasılık gibi gözüküyor. Eski Genel Başkan Deniz Baykal ve çevresi de kendilerinin geniş uzlaşı sağlayabileceklerine inanıyor. Partili aday konusunda Büyükerşen’in şansı Baykal’a göre biraz daha yüksek olmakla birlikte, aday olup kazanamazsa Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na geri dönememe riski var. Böyle bir durumda Eskişehir’in yönetiminin AKP’ye geçecek olması Kılıçdaroğlu’nu düşündürüyor.

Sürpriz isim İhsanoğlu mu?

CHP liderinin bugünkü önerisinin sürprizi ise ‘siyasi kimliği ön plana çıkmamış partiler üstü bir isim’ çıkarması olacak. Kılıçdaroğlu’nun kimsenin aklında olmayan bir ismi gündeme getirmesi de çok olası. Sır gibi saklanan bu isim konusunda İslam Konferansı Örgütü eski başkanı Ekmelettin İhsanoğlu’nun ismi çok konuşuluyor. MHP liderinin sıcak bakabileceği düşünülen ismin Kılıçdaroğlu tarafından önerilmesi halinde CHP-MHP ortak adayı olarak açıklanabileceği ileri sürülüyor. İsmi geçen diğer ‘ortak aday’ adayları arasında ise Hikmet Çetin ve Abdüllatif Şener gibi isimler yer alıyor. CHP lideri olumlu baktığı isimlerden Mansur Yavaş’ı ise Bahçeli istemeyeceği için götürmeyi düşünmüyor.

Son söz Bahçeli’nin

Ortak adayının belirlenmesinde son sözü MHP lideri Bahçeli söyleyecek. Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nun önerdiği isim ya da isimlerden birine ‘evet’ derse ortak aday kesinleşecek.

İki liderin kurmayları bugünkü görüşmede ortak aday konusunda bir anlaşmaya varma ya da bu yönde kararlılık açıklayarak görüşmeleri sürdürme olasılıklarını çok güçlü görüyor.