CHP Covid-19 Danışma Kurulu'ndan 20 kentin ‘bulaşıcı hastalık’ ölüm verileri: Bakanlığın açıkladığı toplam sayının neredeyse iki katı!

CHP Covid-19 Danışma Kurulu, salgınla ilgili acil eylem planını açıkladı, 20 kentin ‘bulaşıcı hastalık’ ölüm verilerini paylaştı. Planda, 14 gün kapatma ve acil olarak da kapanma sonrası yurttaşlara maddi destek sağlanması çağrısı yapıldı. 11 büyükşehir ve 9 il belediyesinin 24 Kasım’a kadar olan ölüm verilerini de açıklayan CHP, Sağlık Bakanlığı’nın toplam 12 bin 511 Covid-19 can kaybı bildirdiği günde bu illerde ‘bulaşıcı hastalık’ vefatı olarak kaydedilen 21 bin 84 kişi olduğunu bildirdi.

Birgün'de yer alan habere göre, CHP Covid-19 Danışma Kurulu, önlemlerin etkinliğinin ölçülmesi, izlenmesi ve ihtiyaca göre yeniden tasarlanabilmesi için gerçek verilerin şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini bildirdi. Danışma Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'deki ilk Koronavirüs vakasının duyurulduğu tarihten bu yana 9 ay geçtiği ve pandeminin bütün hızıyla sürdüğü belirtildi.

CHP'li 11 Büyükşehir ve 9 il belediyesinden alınan veriler değerlendirildi

İktidarın başından itibaren pandemiyi değil, algıyı yönetmeyi seçtiği vurgulanan açıklamada, halkın sağlığının korunması için uygulanacak politikaları belirlerken meslek örgütleri, sağlık alanındaki sendikalar, yerel yönetimleri ve bilim insanlarının süreçlere dahil edilmediği belirtildi.

CHP'nin pandeminin başlangıcından itibaren iktidara sürecin şeffaf yürütülmesi çağrısı yaparken, bu süre içerisinde konunun uzmanı bilim insanlarını, meslek örgütlerinden temsilcileri, siyasetçileri ve politika yapıcıları ortak bir masa etrafında buluşturduğu Covid-19 Danışma Kurulunu oluşturduğu kaydedilen açıklamada, kurulun bu hafta gerçekleştirdiği toplantıda, CHP'li 11 Büyükşehir ve 9 il belediyesinden alınan verileri değerlendirildiği aktarıldı.

20 kentte 21 bin 'bulaşıcı hastalık' ölümü

Bu değerlendirmede, mart ayından 24 Kasım 2020 tarihine kadar Covid-19 ve bulaşıcı hastalık sebebiyle bu illerde toplam 21 bin 84 kişinin vefat ettiği tespit edildiği, aynı tarihler arasında Sağlık Bakanlığının ise 12 bin 511 kişinin Covid-19 sebebiyle yaşamını yitirdiğini raporladığı belirtildi.

Danışma Kurulu tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

CHP COVID-19 Danışma Kurulu, pandeminin gerçek boyutuna dair sağlıklı değerlendirmeler yapılmasının başarılı bir pandemi yönetiminin ayrılmaz parçası olduğundan hareketle, bu hafta gerçekleştirdiği toplantıda, 11 Büyükşehir ve 9 İl Belediyemizden alınan verileri değerlendirmiştir. Bu değerlendirmede, Mart ayından 24 Kasım 2020 tarihine kadar COVID-19 ve bulaşıcı hastalık sebebiyle bu illerde toplam 21.084 vatandaşımızın vefat ettiği tespit edilmiştir. Aynı tarihler arasında Sağlık Bakanlığı ise 12.511 vatandaşımızın COVID-19 sebebiyle yaşamını yitirdiğini raporlamıştır.

Kurulda görev yapan bilim insanları verilerdeki bu büyük farklılıktan hareketle ve vefatların özellikle Kasım ayındaki artışına dikkat çekerek, salgınla mücadelede halk sağlığı adına kapsamlı bir çözüm önerisi paketine acil ihtiyacı tespit etmektedir.

5 ana başlıkta acil eylem planı

Kurulda görev yapan bilim insanlarının halk sağlığı adına 5 ana başlıkta Acil Eylem Planı oluşturdukları vurgulanan açıklamada, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere iktidar vakit kaybetmeden bu önerileri uygulamaya koymaya çağrıldı.

Eylem planının ilk maddesi "kurumsal işleyiş" olarak tanımlanırken, bu maddede, önlemlerin etkinliğinin ölçülmesi, izlenmesi ve ihtiyaca göre yeniden tasarlanabilmesi için gerçek verilerin şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşılması istendi. Bilim Kurulu toplantılarının kararlarının Bilim Kurulu üyeleri arasından seçilecek bir sözcü tarafından topluma açıklanması gerektiği de belirtildi.

Hem merkezi düzeyde hem de illerde, meslek örgütlerinin, sağlık alanındaki sendikaların ve yerel yönetimlerin karar verme süreçlerine katılımlarının sağlanması gerektiği vurgulanan açıklamada, bu amaçla tüm il hıfzıssıhha kurullarında ve il pandemi kurullarında sağlık meslek örgütlerinin temsil edilmelerinin ivedi olarak sağlanması gerektiği kaydedildi.