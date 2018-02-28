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CHP: Çok güçlü bir demokrasi ittifakı kuracağız

"Çok güçlü bir demokrasi ittifakı kuracağız"

28 Şubat 2018 11:47

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, 2019'da yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin olarak açıklamada bulundu. Erkek, "Çok güçlü bir demokrasi ittifakı kuracağız" dedi.

16 Nisan referandumundaki 'mühürsüz oy' tartışmasını gündeme getiren Erkek, "Bir televizyondaki tartışma programına YSK başkanı mesaj gönderdi ve dedi ki ‘mühürsüz oylar, geçmişte de çok emsal karar var, birçok seçimde kabul edildi’ dedi. Bu açıkça toplumu yanıltmaktır. SK Başkanı’na düşen görev derhal istifa etmesidir" ifadesini kullandı.

CNN Türk'te Şirin Payzın'ın programına konuk olan Erkek, ittifak tartışmaları hakkında şu değerlendirmelerde bulundu:

 "Çok güçlü bir demokrasi ittifakı kuracağız. Eğer ittifak zorunlu hale geliyorsa, biz de CHP olarak referandum sürecindeki ‘Hayır’ hareketi gibi, demokrasiye inanan, hukukun üstünlüğüne inanan, adalete inanan, herkesle ve her siyasi partiyle bir demokrasi ittifakı kuracağız."

16 Nisan referandumundaki 'mühürsüz oy' tartışmasını tekrar gündeme getiren Erkek, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven'e yönelik şu sözleri sarf etti:

"Bir televizyondaki tartışma programına YSK başkanı mesaj gönderdi ve dedi ki ‘mühürsüz oylar, geçmişte de çok emsal karar var, birçok seçimde kabul edildi’ dedi. Bu açıkça toplumu yanıltmaktır. O geçmişteki kararlar, sandık bazında, itirazlar üzerine verilen kararlardı. Fakat 16 Nisan 2017 Referandumu’nda verilen karar, bütün Türkiye’de geçerli olmak üzere verildi. Arada çok büyük bir fark var. YSK Başkanı’na düşen görev derhal istifa etmesidir."

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