CHP Çankaya Belediye Başkanı Doğan Taşdelen: Küçükken hayalim çöpçü olmaktı

Ankara'nın 950 bin ile en büyük ilçesi olan Çankaya'nın belediye başkanı Doğan Taşdelen, "Küçükken hayalim çöpçü olmaktı" dedi. “Şimdi de çöp işlerine çok da uzak değilim, o hizmeti de yürüten bir belediyenin başkanı oldum” diyen Taşdelen, Koronavirüs sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü'den Emin Özgönül'ün haberine göre, "Koronavirüs hem yaşam tarzımızı hem insan ilişkilerini hem de yaptığımız işi etkiledi. Bir milyar lira bütçemiz var. Vergi gelirleri ve İller Bankası'ndan aldığımız pay azaldı. Buna karşılık insanlar daha da zor duruma düştü, işsizlik arttı" diyen Taşdelen, devamında şunları kaydetti:

"Her gün binlerce kişi bize başvurup sosyal yardım talebinde bulunuyor. Hepsini karşılamaya çalışıyoruz. Amacımız ihtiyacı olan herkese yardım eli uzatmak."