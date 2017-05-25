T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP, "Bylock’çu vekiller" için araştırma komisyonu istedi

CHP'li Pekşen, komisyon kurulması için başvuruda bulundu

25 Mayıs 2017 20:08

CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, "Bylock'cu vekil var mı yok mu tartışması bitsin artık. Gerçekten var mı yok mu görelim. Bunun için bugün Meclis Başkanlığına araştırma komisyonu kurulması için başvurdum" dedi.

Pekşen'in ‘FETÖ’ bağlantılı olduğu öne sürülen vekillerin araştırılmasına ilişkin başvurusu ise şöyle: 

"FETÖ’nün gizli yazışma programı olduğu belirtilen Bylock adlı programın milletvekilleri tarafından kullanılıp kullanılmadığının ve eğer kullanılıyorsa hangi milletvekilleri tarafından kullanıldığının, kullanan milletvekillerinin bu programı kullanarak yaptıkları yazışmaların Milli İstihbarat Teşkilatı başta olmak üzere ilgili bütün Kamu Kurum ve Kuruluşlarından bu konu hakkında bilgi ve teknik destek talep edilerek tespit edilmesi amacıyla Anayasa’nın 98. ve TBMM İçtüzüğü’nün 104. ve 105. Maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılması ve bir Araştırma Komisyonu kurulmasını arz ve teklif ederiz.”

ETİKETLER

CHPBylockakpmilletvekilifetö

İlgili Haberler

Kulis: CHP, 'Bylock'çu AKP'li vekiller' listesini açıklayabilir, 'MHP destekli kabine' önlemi gündemde

"Burhan Kuzu'nun Fethullah Gülen ile fotoğrafı, AKP içinden sızdırılmış olabilir"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24