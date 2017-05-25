Kulis: CHP, 'Bylock'çu AKP'li vekiller' listesini açıklayabilir, 'MHP destekli kabine' önlemi gündemde

Darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik olarak başlatılan soruşturmaların "siyasî kanada uzanmadığı" yolundaki eleştiriler devam ediyor. Geçen aylarda "İktidarda 120-180 Bylock'çu olduğu biliniyor" iddiasıyla gündeme gelen CHP'nin, elindeki listeyi açıklayacağı ileri sürülüyor. Kulislerde, söz konusu listenin açıklanması ihtimaline karşı MHP’den alınacak bir destekle kabine oluşturulacağı konuşuluyor.

Partili cumhurbaşkanlığı sistemini getiren anayasa değişikliği teklifini AKP ile birlikte hazırlayan MHP'de Genel Başkan Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada , "FETÖ artık tümden yok edilmeli, kaynağı kurutulmalıdır. Sırtını sağlama hatırlı isimlerin korunmasına hiç gerek yoktur. Şunun damadı diye gözlerinin yaşına bakmamak lazım" demişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimiyle ilgili olarak "kontrollü darbe girişimi" iddiasını ileri sürmüş, partisinin grup toplantısında şunları söylemişti:

"Kontrollü darbe girişiminin ipliğini yakında pazara çıkaracağız, herkes tanık olacak buna göreceksiniz. Bugün bu kontrollü darbe girişiminin ağır ağır ipuçları ortaya çıkıyor. Kimin ne yaptığını gayet iyi biliyoruz. 15 Temmuz karşı darbe girişimidir arkadaşlar. Bugün Türkiye, karşı darbeyle karşı karşıya arkadaşlar. Binali Bey ne diyor; FETÖ'nün siyasi ayağı yok. Siyasi ayağı var kardeşim. Saraydan başlayarak AKP grubuna kadar ineceksin."

Erdoğan'ın "Bakanlardan altı aylık yol haritalarını hazırlamalarını istedim" açıklaması, gözlerin MHP'ye çevrilmesine neden oldu. Kulislerde, daha önce de tartışma konusu olan "Yeni kabinede MHP'li bazı isimler de yer alacak" iddiası konuşulmaya başlandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, kurucusu olduğu partiye yeniden Genel Başkan seçilen Erdoğan'ı bizzat ziyaret ederek kutlayabileceği ileri sürüldü. Söz konusu görüşmenin gündemleri arasında, "ortak kabine"nin de olacağı iddia edildi.

AKP’lilerin Gülen’le fotoğraflarını kim sızdırıyor?

AKP'de 21 Mayıs'ta düzenlenen olağanüstü kongrede Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi seçilen İstanbul Milletvekili Prof. Burhan Kuzu’nun, darbe girişiminin planlayıcısı olmakla suçlanan Fethullah Gülen ile çekilmiş fotoğraflarının ortaya çıkması partide rahatsızlık yarattı. Kulislerde, bu fotoğrafların AKP içinden sızdırılmış olabileceğine yönelik tahminler konuşuluyor. Gülen’le çekilmiş pozların arkasının gelebileceğine işaret edilen kulislerde, ‘bylokçu’ milletvekili isimlerinin yer aldığı bir liste dolaşıyor. Bu listede, söz konusu milletvekillerinin resimleri ve alt tarafta haklarındaki bilgiler ve ‘bylock’ yazılı bir bölüm bulunuyor. Ancak, listenin kime ait olduğu, bilinçli olarak mı servis edildiği konusunda hiçbir emare bulunmuyor. Bu listeye göre, AKP içinde ‘bylock’ kullanan milletvekili sayısı 100’den fazla.

CHP’de liste mi var?

Kulislerde , CHP’nin elinde AKP’lilerle ilgili ‘bylock’ listesi olabileceğinden söz ediliyor; önümüzdeki günlerde bir açıklama ile bunu duyuracakları iddia ediliyor. Kulislerde, böyle bir olasılığa karşı MHP’den alınacak bir destekle kabine oluşturulacağı söyleniyor.