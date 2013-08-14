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Ekonomi

CHP: Ekonomik büyüme yüzde 3.5’un altına gidiyor

CHP Ekonomi Politikaları Genel Başkan Yardımcılığı’nın hazırladığı '68. Ekonomik Görünüm Raporu'nda yılın ikinci çeyreğinde sanayi üretimindeki artış değerlendirildi

14 Ağustos 2013 23:17

Hülya Karabağlı/Ankara

CHP Ekonomi Politikaları Genel Başkan Yardımcılığı’nın, Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak’ın koordinasyonunda hazırladığı '68. Ekonomik Görünüm Raporu'nda Haziran ayı sanayi üretim rakamları değerlendirildi. Raporda, yılın ikinci 3 ayında sanayi üretimindeki artış değerlendirilerek, rakamların üretimde ilk 3 aya göre kısmi bir toparlanmayı işaret ettiği fakat geçtiğimiz yılların ikinci üç ayları ile karşılaştırıldığında üretimde zayıf seyrin halen sürdüğü belirtildi.

 

Son 4 yılın en düşük artışı

 

Yüzde 3.2’lik üretim artışının son dört yılın en düşük ikinci çeyrek artışı olduğunun kaydedildiği raporda, üretimdeki artışın büyük ölçüde sermaye malı üretimindeki artıştan geldiği ifade edildi. Haziran’da sermaye malı üretimi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10 artarken; aynı dönemde ara malı üretiminin yüzde 1.3, dayanıklı tüketim malı üretiminin yüzde 1.7, dayanıksız tüketim malı üretiminin ise yüzde 3.6 artış gösterdiğine dikkat çekilen raporda aynı dönemde enerji üretiminin yüzde 1.2 düştüğü belirtildi.

CHP’nin raporunda Haziran’da tüm sektörlere yaygın bir üretim artışının olmadığı tespitinde bulunuldu. Raporda, “Haziran’da 9 alt sektörde üretim ortalamanın üzerinde artarken, 8 sektörde üretim artışının ortalamanın altında kaldığı, 7 alt sektörde ise üretimin düştüğü görülüyor” denildi.

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