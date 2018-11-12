CHP büyükşehir seçimlerine teknik kadrolarla mı gidiyor?

Partilerin 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimler için hazırlıkları devam ediyor. CHP'nin yerel seçimlere AKP'nin ''teknik kadrolardan yararlanma modelini'' örnek alacağı belirtildi.

VeGaste sitesi, CHP'nin geçen seçimlerde kazandığı büyükşehir belediyelerindeki aday tercihinin belediyede çalışan ve belli bir konuda uzmanlığı olan kişiler olacağını iddia etti.

VeGaste'de yer alan haber şöyle:

16 yıllık iktidarları boyunca AKP’nin kamuda kadrolaşması herkes tarafından bilinen bir gerçek. CHP ise iktidar olamamasına karşın fikrini ve kadrolarını neredeyse Bakanlık yetkilerine ve bütçelerine sahip Büyükşehir Belediyelerinde topluma bir model olarak sunmaya çalışıyor. Bunun son örnekleri ise yerel seçimler için adları geçen isimlere bakılarak görülebilir. Üç büyük şehir belediyesi için adı geçen isimlerin hepsi bürokrat…

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe’nin (44) ismi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Oral Karakaya’nın (49) ismi Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürü Dr. Şafak Başa’nın (49) ismi Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi için geçiyor.

Bu üç isimden Dr. Buğra Gökçe TMMOB Şehir Plancıları Odası eski Genel Başkanı ve ODTÜ’den doktoralı şehir planlamacı iken, Oral Karakaya ve Dr. Şafak Başa kamu yönetimi alanında akademik çalışmalarını sürdürüyor ve Mülkiye kökenliler.

Türkiye’nin yakın siyasi geçmişinde özellikle AKP’li kadrolarda teknik isimlerden yararlanılmasının önemli örnekleri CHP kurmaylarının da gündeminde yer alıyor. AKP, kuruluşunun ilk evrelerinde icracı bakanlıklar oluşturup bu alanda görev alan bakanların sadece projelere odaklanmalarını sağlamayı hedefledi. CHP kulislerinde, AKP’nin iktidara gelmesinde olmasa da geldikten sonra gücünü kaybetmemesinde bu icracı bakanlıkların ve isimlerin etkisinin azımsanmayacak düzeyde olduğu değerlendirmesi yapılıyor.

Özellikle ekonomik krizin içinde olduğumuz bu günlerde toplumun yerel yönetimlerden çok daha büyük bir beklenti içinde olduğunu gören CHP kurmaylarının, seçimlere icraatın içinden gelen teknik kadrolarla çıkması sürpriz olmayabilir. Bu sayede hem daha iyi hizmeti vaat etmeyi planladıklarını hem de partinin yeni kadrolar yetiştirdiğini toplumla paylaşmayı hedefliyorlar. Parti kulislerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun genç, liyakat sahibi, hikayesi olan yeni yüzlere şans vermek istediği ifade ediliyor. Kendisi de bürokrasi kökenli olan ve yakın çevresinde bürokrasi kökenli çok sayıda siyasetçi yer alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, partisinin belediyelerinde yetişmiş bürokrat isimleri nasıl değerlendireceği şimdilik merak konusu.