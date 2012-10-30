CHP, Bütçe Komisyonuna limonla geldi, gerginlik yaşandı

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 29 Ekim gerginliği yaşandı. CHP'nin Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri, 2013 bütçesi sunumunun yapılacağı Plan ve Bütçe Komisyonu salonuna getirdikleri limonları sıranın önüne koydular ve "Sadece çorba için değil, göz için de", “Ayılana bayılana da limon” yazılı pankartları da limonun üstüne koydu. Komisyonun duvarlarında ise, "Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinden biber gazı ödeneğine Son" pankartları yer aldı.

'TGB’nin provakosyonu'

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in komisyon üyeleriyle el sıkışması sırasında, pankartlar ona da gösterildi. Bütçe görüşme başlamasından önce CHP'li Mevlüt Aslanoğlu, 29 Ekim kutlamalarında yapılanların haksızlık olduğuna dikkat çekti. Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı AKP’li Lütfi Elvan "Ankara Valisi ile görüştüm. İşin başından bu yana Türkiye Gençlik Birliği'nin bu işi provake etmek için hazırlık yaptığını söyledi. Cumhuriyet Bayramı'nı hepimiz kutluyoruz. Kanunlara, hukuka uymak zorundayız" dedi.

5 dakika gerginlik molası

Elvan'ın konuşması sırasında muhalefet sıralarında tepkiler yükseldi. Komisyon görüşmelerinde gerginliğin artması üzerine, Elvan bütçe görüşmelerine geçilmeden 5 dakikalık mola verdi. Bu arada CHP'li Süleyman Çelebi, salona getirilen limonlara talip oldu ve "O limonları bana verin. Lazım olacak" dedi.

Polisler pankart hakkında bilgi mi aldı?

Oturumun tekrar başlamasının ardından da, gerginlik bir süre devam etti. Verilen arada pankartlar, komisyon duvarından indirilirken sabah saatlerinde de komisyon salonuna gelen polislerin pankartlarla ilgili not aldığı ve salondan ayrıldığı iddia edildi.

Bu arada komisyona katılan CHP’li Mahmut Tanal 'usul' hakkında söz istedi. Komisyon başkanı, komisyon üyesi olmayan bir milletvekiline 'usul' hakkında söz veremeyeceğini bildirdi. Gerginlik dostu iyice arttı. Sinirlenen Tanal, “Bu salonda polisin işi ne. Burası miting alanı mı” diye bağırdı. Komisyon Başkanı Elvan, komisyonda polis olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını söyledi. Tanal, CHP’liler tarafından yatıştırıldı. Gerginlik uzayınca komisyon üyesi AKP sıralarından “Yeter” sesleri yükseldi.