CHP Bursa İl Başkanı Karaca açıkladı: 16'sı ilçe başkanı, toplam 28 AKP yöneticisi Bursa Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden uzaklaştırıldı

CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca’nın, AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin iştirakçi olduğu şirketlerin yönetiminde AKP yöneticilerinin bulunduğunu açıklamasının ardından, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şirketlerde görev alan 16'sı ilçe başkanı, toplam 28 AKP yöneticisinin yönetim kurulu üyeliklerine son verdi. Karaca'nın açılamasına göri MHP Bursa İl Başkan Yardımcısı Tarkan Gani ve İl Yönetim Kurulu Üyesi Hüsnü Aydın ise BESAŞ yönetiminde görevlerine devam ediyor.

CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, belediye şirketlerinden Burulaş’ın 213 milyon lira, Bursa Jeotermal A.Ş.’nin 9,9 milyon lira, Burfaş’ın ise 5.4 milyon lira zarar ettiğine dikkat çekerek, "AKP’li siyasi kadroların, arpalığa dönüştürüp yönetim kurulu üyeliklerine çöktüğü için doğru-dürüst yönetilmeyen belediye şirketleri 2020’yi çok büyük zararlarla kapattı" açıklaması yapmıştı.

"AKP'li siyasetçileri şirketlerden sessiz sedasız temizlediler"

ANKA Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın AKP yöneticilerini şirket yönetiminden aldığına dikkat çeken CHP'li Karaca, "2020’nin kasım ayı başında, AKP’nin 17 ilçe başkanından 16’sının, AKP’li bazı il başkan yardımcıları ile MHP’li il yöneticilerinin Bursa Büyükşehir Belediye iştiraki şirketlerin yönetim kurullarına alınmasını eleştirmiş ve listeyi kamuoyu ile paylaşmıştım. Geldiğimiz noktada bakıyoruz ki, Alinur Aktaş’ın ayakları yere basmış. Eleştirilerimiz nedeniyle bizi ahlaksızlıkla suçlarken, belediye şirketlerine çöken AKP’li siyasileri de sessiz sedasız temizlemek zorunda kalmıştır. Madem ahlak dışı bir eleştiriydi bizimki, neden virgülüne kadar gereğini yaptın? 2021’in ilk yarısında genel kurullarını yapan şirketlerdeki 16 AKP ilçe başkanı ile 8 AKP il yönetim kurulu üyesinin şirketlerle ilgisi kesildi. Doğru olan budur. Parti il yönetim kurulu üyeleri veya ilçe başkanlarının belediye başkanı tarafından maaşa bağlandığı bir tablo, doğru bir tablo olamaz" dedi.

"MHP'li siyasiler şirketlerde görevlerine devam ediyor"

MHP'li isimlerin şirketlerdeki görevlerine devam ettiğini belirten CHP'li Karaca, "AKP’liler yönetimlerden ayrıldı ama MHP’li birkaç siyasi devam ediyor. MHP üst yönetimi bu tabloya nasıl katlanıyor, bunu da anlayamıyoruz. Şirket yönetimlerine getirilen yeni isimlerin parti yöneticisi olmadıklarını, genellikle meclis üyesi olduklarını görüyoruz. Bu da doğru bir adımdır" ifadelerini kullandı.

Karaca, belediye iştiraki şirketlerden uzaklaştırılan AKP'li isimleri ise şöyle sıraladı:

AKP Kurucusu İl Başkan Yardımcısı Embiya Akkuş

İl yöneticileri Osman Şahin, Tuncay Kiraz, Gökhan Yıldız, Sinan Kahraman, Hüseyin Ömer Aybar, İdris Berkcan, Gülten Doğrul

AKP Bursa İl Gençlik Kolları Başkanı Tarık Köse

AKP Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay

Nilüfer İlçe Başkanı Eşref Kurem

Gemlik İlçe Başkanı Mehmet Şamil Yiğit

Karacabey İlçe Başkanı Ertem İşcan

Kestel İlçe Başkanı Sinan Aktaş

Büyükorhan İlçe Başkanı Kamil Turhan

İznik İlçe Başkanı Halil İbrahim Gökbulut

Harmancık İlçe Başkanı Yakup Bayram

Keles İlçe Başkanı Özcan Yeni

AKP Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Çömez

AKP Nilüfer İlçe Başkanı Ufuk Ay

AKP Gürsu İlçe Başkanı Zekeriya Hacıoğlu

AKP Yenişehir İlçe Başkanı Fikret Hatipoğlu

AKP İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş

AKP Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı Murat Hallaçoğlu

AKP Orhaneli İlçe Başkanı Ramazan Turhan

AKP Mudanya İlçe Başkanı İnci Söğütlü

AKP Bursa İl Kadın Kolları Başkanı Emel Gözükara Durmaz

AKP Bursa İl Kadın Kolları Koordinatörü Ayşegül Seyran.

"İki MHP yöneticisi hala BESAŞ yönetiminde"

CHP'li Karaca, "Bundan sonra bu tablolarla karşılaşmamayı diliyoruz. Bir ilçe başkanı bu işte mağdur. AKP Orhangazi İlçe Başkanı Gökhan Ulusu , ilçe başkanı seçilirken kongresi gecikti. Geçen yılki arpalık yönetimlerine girememişti. Bu sene girecekti ama CHP’nin baskısı yüzünden belediye şirketlerine çöken siyasilere yol verildi. Gökhan Ulusu da arpalıklara adım atamamış oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından maaşa bağlanan ilçe başkanları ve il yöneticileri arasına giremediği için Gökhan Ulusu adına çok üzgünüz. AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından maaşa bağlanan MHP Bursa İl Başkan Yardımcısı Tarkan Gani ve İl Yönetim Kurulu Üyesi Hüsnü Aydın ise BESAŞ yönetiminde göreve devam ettiğini biliyoruz" dedi.