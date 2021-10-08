CHP, bürokratlardan CV topluyor

Eray GÖRGÜLÜ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), geçmişte görev yapmış bürokratları arayıp özgeçmişlerini istemeye başladı. Bürokratlardan bugüne kadar yaptıkları görevler ve yetkinliklerini içeren geniş bir özgeçmiş hazırlamaları ve partiye ulaştırmaları isteniyor.

Kılıçdaroğlu “nitelikli bürokratlara ulaşın” talimatı verdi

AKP iktidarının ülkeyi yönetemediğini savunarak erken seçim çağrısı yapan ve bir yandan da il ve ilçe örgütlerine “baskın seçime hazırlıklı olun” talimatı veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kapsamda başka bir hazırlık için daha talimat verdi. Kılıçdaroğlu, geçmişte görev yapmış nitelikli ve liyakatli tüm bürokratlara ulaşılmasını ve kendilerinden özgeçmişlerinin talep edilmesini istedi.

İki ayrı çalışma grubu oluşturuldu

Söz konusu çalışma, CHP iktidarında kurulacak kadrolara ilişkin bir hazırlık olarak değerlendirilirken bu doğrultuda parti genel merkezinde iki ayrı çalışma grubu oluşturuldu. Her iki çalışma grubu da öncelikle, bakanlıklara bağlı tüm birimlerde geçmişte görev yapmış ve liyakatli olduğuna kanaat getirilen genel müdür, genel müdür yardımcısı gibi bürokratların listesini belirledi. İsim belirleme konusundaki çalışma bir yandan devam ederken bir yandan da belirlenen isimlere ulaşılmaya başlandı.

Geniş kapsamlı özgeçmiş istendi

Edinilen bilgiye göre, bürokratlardan geniş kapsamlı birer özgeçmiş istendi. Söz konusu bürokratları arayan parti yetkilileri, CHP iktidarında kurulacak kadrolarda liyakate önem verileceğini ve bunun için de kapsamlı bir hazırlık yürütüldüğünü vurguladı. Yetkililer, bu doğrultuda eski bürokratlardan bugüne kadar yapmış oldukları çalışmalar ve uzmanlık alanlarını da içeren geniş kapsamlı özgeçmişlerini talep etti.